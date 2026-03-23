Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Готівковий курс:

USD

44,10

43,91

EUR

51,15

50,93

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні формується ринок крафтових продуктів, але він потребує підтримки — дослідження

В Україні стрімко розвивається крафтове виробництво харчових продуктів, яке дедалі більше впливає на економіку сільських територій. Водночас сектор залишається вразливим і потребує системної підтримки.

Як інформує Delo.ua, таких висновків дійшли автори дослідження, презентованого в межах проєкту CraftUP Ukraine. Ініціатором програми став AgroPortal.ua за підтримки уряду Нідерланди.

Проєкт спрямований на розвиток малих виробників через навчання веденню бізнесу, впровадження стандартів безпечності, побудову бренду, розширення каналів збуту та залучення фінансування. Окрему увагу приділяють збереженню гастрономічної спадщини та формуванню спільноти крафтових підприємців.

Перший етап ініціативи завершився 19 березня. У його межах компанія Pro-Consulting представила результати дослідження ринку за участі представників держави, профільних асоціацій, експертів і медіа.

Інтерес до CraftUP Ukraine проявили понад 400 виробників, половина з яких взяла участь у розширеному опитуванні. Найпоширенішими напрямами діяльності є переробка молока, овочів, фруктів і м’яса. Водночас помітну частку займають нішеві продукти — зокрема, конопляна продукція, шафран, равлики та креветки.

Дослідження також свідчить про зрілість ринку: найбільша частка виробників працює у цій сфері понад сім років, а більше половини — понад три роки. Лише 11% респондентів ведуть діяльність менше трьох років, що вказує на формування стабільного ядра крафтового сектору в Україні.

Попри позитивну динаміку, учасники ринку наголошують на необхідності системної підтримки, яка дозволить малим виробникам масштабувати бізнес, підвищити конкурентоспроможність і зміцнити позиції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Нагадаємо, у червні  2023 року Верховна Рада ухвалила закон, який допоможе легалізувати малих підприємців, що виробляють та продають крафтові спиртні напої та спиртові дистиляти.

Автор:
Тетяна Гойденко