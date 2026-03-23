В Україні формується ринок крафтових продуктів, але він потребує підтримки — дослідження

В Україні стрімко розвивається крафтове виробництво харчових продуктів, яке дедалі більше впливає на економіку сільських територій. Водночас сектор залишається вразливим і потребує системної підтримки.

Як інформує Delo.ua, таких висновків дійшли автори дослідження, презентованого в межах проєкту CraftUP Ukraine. Ініціатором програми став AgroPortal.ua за підтримки уряду Нідерланди.

Проєкт спрямований на розвиток малих виробників через навчання веденню бізнесу, впровадження стандартів безпечності, побудову бренду, розширення каналів збуту та залучення фінансування. Окрему увагу приділяють збереженню гастрономічної спадщини та формуванню спільноти крафтових підприємців.

Перший етап ініціативи завершився 19 березня. У його межах компанія Pro-Consulting представила результати дослідження ринку за участі представників держави, профільних асоціацій, експертів і медіа.

Інтерес до CraftUP Ukraine проявили понад 400 виробників, половина з яких взяла участь у розширеному опитуванні. Найпоширенішими напрямами діяльності є переробка молока, овочів, фруктів і м’яса. Водночас помітну частку займають нішеві продукти — зокрема, конопляна продукція, шафран, равлики та креветки.

Дослідження також свідчить про зрілість ринку: найбільша частка виробників працює у цій сфері понад сім років, а більше половини — понад три роки. Лише 11% респондентів ведуть діяльність менше трьох років, що вказує на формування стабільного ядра крафтового сектору в Україні.

Попри позитивну динаміку, учасники ринку наголошують на необхідності системної підтримки, яка дозволить малим виробникам масштабувати бізнес, підвищити конкурентоспроможність і зміцнити позиції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Нагадаємо, у червні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, який допоможе легалізувати малих підприємців, що виробляють та продають крафтові спиртні напої та спиртові дистиляти.