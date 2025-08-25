В Украине готовят к продаже ряд предприятий по добыче гранита, принадлежавших россиянину

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало предварительные рыночные консультации по арестованным активам корпорации "Юнигран".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Речь идет об активах таких предприятий:

ООО "Юни Сервис";

ООО "Коростенская добывающая компания";

ООО "Малинская добывающая компания";

ООО "Юни Люкс";

ООО "Юни Стоун Плент".

Сообщается, что эти компании владеют в Украине рядом гранитных карьеров, а также промышленными сооружениями. У предприятий есть замкнутый цикл производства – от добычи гранита до изготовления готовой продукции.

Инвестиционную привлекательность корпорации "Юнигран" добавляет наличие действующего спецразрешения на добычу гранита.

По итогам рыночных консультаций будут сформированы четкие критерии и квалификационные требования к потенциальным управляющим.

После успешного завершения рыночных консультаций АРМА объявит открытые торги по отбору управляющего активами корпорации "Юнигран" – сообщение об аукционе будет обнародовано на электронной площадке Prozorro.

О "Юнигране"

Активы компании "Юнигран" принадлежали российскому бизнесмену-беглецу Игорю Наумцу.

Компания владеет 4 разрешениями на добычу гранита и других полезных ископаемых в Житомирской области:

Коростенский карьер – добыча гранита.

Малинский камнедробильный завод – добыча гранита.

Пинязевичский карьер (два отдельных разрешения) – добыча гранита, анортозита, габбро и монцонита.

12 мая 2023 года указом президента Зеленского №279/2023 было введено в действие решение СНБО по применению и внесению изменений в персональные санкции в отношении Игоря Наумца и Елены Калпы. Эти санкции предусматривали аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, полученных компаниями, подконтрольными этим двум лицам.

16 ноября столичный Печерский районный суд 8 определениями наложил аресты на все имущество компаний всей группы "Юнигран".

По решению суда АРМА получило в управление активы группы компаний корпорации "Юнигран".