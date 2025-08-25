В Україні готують до продажу низку підприємства з видобутку граніту, які належали росіянину

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало попередні ринкові консультації щодо арештованих активів корпорації "Юнігран".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що йдеться про активи таких підприємств:

ТОВ "Юні Сервіс";

ТОВ "Коростенська видобувна компанія";

ТОВ "Малинська видобувна компанія";

ТОВ "Юні Люкс";

ТОВ "Юні Стоун Плент".

Повідомляється, що ці компанії володіють в Україні низкою гранітних карʼєрів, а також промисловими спорудами. Підприємства мають замкнутий цикл виробництва – від видобутку граніту до виготовлення готової продукції.

Інвестиційної привабливості корпорації "Юнігран" додає наявність чинного спецдозволу на видобуток граніту.

За підсумками ринкових консультацій буде сформовано чіткі критерії та кваліфікаційні вимоги до потенційних управителів.

Після успішного завершення ринкових консультацій АРМА оголосить відкриті торги з відбору управителя активами корпорації "Юнігран" – повідомлення про аукціон буде оприлюднено на електронному майданчику Prozorro.

Про "Юнігран"

Активи компанії "Юнігран" належали російському бізнесмену-втікачу Ігорю Наумцю.

Компанія володіє 4 дозволами на видобуток граніту та інших корисних копалин у Житомирській області:

Коростенський кар'єр – видобування граніту.

Малинський каменедробильний завод – видобування граніту.

Пинязевицький кар'єр (два окремі дозволи) – видобування граніту, анортозиту, габро і монцоніту.

12 травня 2023 року указом президента Зеленського №279/2023 було введено в дію рішення РНБО щодо застосування та внесення змін до персональних санкцій щодо Ігоря Наумця та Єлєни Калпи. Ці санкції передбачали анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержаних компаніями, що підконтрольні цим двом особам.

16 листопада столичний Печерський районний суд 8 ухвалами наклав арешти на все майно компаній всієї групи "Юнігран".

За рішенням суду АРМА отримало в управління активи групи компаній корпорації "Юнігран".