С 10 декабря 2026 года в Украине сократят перечень измерительных приборов, подлежащих обязательной периодической поверке. Десять категорий исключат из перечня, для 12 уточнят названия, а для 11 сферы использования. Изменения будут касаться предприятий, лабораторий и других организаций.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Госпродпотребслужба.

Что именно изменится

Новые правила предусмотрены постановлением Кабмина №708 от 4 июня 2026 года. Она вносит изменения в два документа: постановления № 374, которое определяет перечень приборов с обязательной периодической поверкой, и постановления № 94 о техническом регламенте измерительной техники.

Документ предусматривает следующие изменения:

исключение 10 категорий приборов из перечня обязательной периодической поверки;

исключение 9 категорий из приложения к Техническому регламенту;

уточнение названий для 12 категорий оборудования;

уточнение сфер применения для 11 категорий устройств.

Как отметили в Госпродпотребслужбе, требования Технического регламента касаются правил вывода техники на рынок и ввода ее в эксплуатацию, тогда как периодическая поверка регулирует контроль приборов во время работы.

Что нужно сделать предприятиям

Чтобы подготовиться к обновленным правилам, бизнесу следует выполнить пять действий:

составить список всех имеющихся приборов (термометров, счетчиков, электроизмерительного и лабораторного оборудования) с указанием задач каждого;

сравнить свою технику с обновленными категориями постановления № 374 по назначению, характеристикам и сфере использования;

обновить графики поверок, продолжая выполнять действующие требования до 10 декабря;

проверить и при необходимости обновить свидетельства о поверке, технических паспортах, инструкциях и внутренних реестрах;

обеспечить точность измерений для приборов, исключивших из перечня обязательной поверки, в соответствии с требованиями их использования.

Как это повлияет на бизнес

Введение новых норм позволит предприятиям не тратить средства на периодическую поверку оборудования, для которого государство отменило это требование, и сосредоточиться на технике, которая остается под контролем. В то же время приборы, которые используют для учета электроэнергии, контроля температуры продуктов или лабораторных исследований, должны и дальше обеспечивать точные результаты для защиты прав потребителей.

Напомним, Госпродпотребслужба проверила качество питьевой воды в Украине и выявила нарушения на 907 объектах водоснабжения. В частности, проблемы установили в 35% проверенных бюветов и в 56% пунктов разлива воды. Лабораторные исследования также выявили превышение нормативов нитратов.