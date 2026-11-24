- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
В Украине изменятся правила поверки измерительных приборов: что нужно знать бизнесу
С 10 декабря 2026 года в Украине сократят перечень измерительных приборов, подлежащих обязательной периодической поверке. Десять категорий исключат из перечня, для 12 уточнят названия, а для 11 сферы использования. Изменения будут касаться предприятий, лабораторий и других организаций.
Как пишет Dilo, об этом сообщила Госпродпотребслужба.
Что именно изменится
Новые правила предусмотрены постановлением Кабмина №708 от 4 июня 2026 года. Она вносит изменения в два документа: постановления № 374, которое определяет перечень приборов с обязательной периодической поверкой, и постановления № 94 о техническом регламенте измерительной техники.
Документ предусматривает следующие изменения:
- исключение 10 категорий приборов из перечня обязательной периодической поверки;
- исключение 9 категорий из приложения к Техническому регламенту;
- уточнение названий для 12 категорий оборудования;
- уточнение сфер применения для 11 категорий устройств.
Как отметили в Госпродпотребслужбе, требования Технического регламента касаются правил вывода техники на рынок и ввода ее в эксплуатацию, тогда как периодическая поверка регулирует контроль приборов во время работы.
Что нужно сделать предприятиям
Чтобы подготовиться к обновленным правилам, бизнесу следует выполнить пять действий:
- составить список всех имеющихся приборов (термометров, счетчиков, электроизмерительного и лабораторного оборудования) с указанием задач каждого;
- сравнить свою технику с обновленными категориями постановления № 374 по назначению, характеристикам и сфере использования;
- обновить графики поверок, продолжая выполнять действующие требования до 10 декабря;
- проверить и при необходимости обновить свидетельства о поверке, технических паспортах, инструкциях и внутренних реестрах;
- обеспечить точность измерений для приборов, исключивших из перечня обязательной поверки, в соответствии с требованиями их использования.
Как это повлияет на бизнес
Введение новых норм позволит предприятиям не тратить средства на периодическую поверку оборудования, для которого государство отменило это требование, и сосредоточиться на технике, которая остается под контролем. В то же время приборы, которые используют для учета электроэнергии, контроля температуры продуктов или лабораторных исследований, должны и дальше обеспечивать точные результаты для защиты прав потребителей.
Напомним, Госпродпотребслужба проверила качество питьевой воды в Украине и выявила нарушения на 907 объектах водоснабжения. В частности, проблемы установили в 35% проверенных бюветов и в 56% пунктов разлива воды. Лабораторные исследования также выявили превышение нормативов нитратов.