З 10 грудня 2026 року в Україні скоротять перелік вимірювальних приладів, які підлягають обов'язковій періодичній повірці. Десять категорій виключать із переліку, для 12 уточнять назви, а для 11 — сфери використання. Зміни стосуватимуться підприємств, лабораторій та інших організацій.

Як пише Dilo, про це повідомила Держпродспоживслужба.

Що саме зміниться

Нові правила передбачені постановою Кабміну № 708 від 4 червня 2026 року. Вона вносить зміни до двох документів: постанови № 374, яка визначає перелік приладів з обов'язковою періодичною повіркою, та постанови № 94 про технічний регламент вимірювальної техніки.

Документ передбачає такі зміни:

виключення 10 категорій приладів із переліку обов’язкової періодичної повірки;

виключення 9 категорій із додатка до Технічного регламенту;

уточнення назв для 12 категорій обладнання;

уточнення сфер застосування для 11 категорій приладів.

Як зазначили у Держпродспоживслужбі, вимоги Технічного регламенту стосуються правил виведення техніки на ринок та введення її в експлуатацію, тоді як періодична повірка регулює контроль приладів під час роботи.

Що потрібно зробити підприємствам

Щоб підготуватися до оновлених правил, бізнесу варто виконати п’ять дій:

скласти список усіх наявних приладів (термометрів, лічильників, електровимірювального та лабораторного обладнання) із зазначенням завдань кожного;

порівняти свою техніку з оновленими категоріями постанови № 374 за призначенням, характеристиками та сферою використання;

оновити графіки повірок, продовжуючи виконувати чинні вимоги до 10 грудня;

перевірити та за потреби оновити свідоцтва про повірку, технічні паспорти, інструкції та внутрішні реєстри;

забезпечити точність вимірювань для приладів, які виключили з переліку обов’язкової повірки, відповідно до вимог їхнього використання.

Як це вплине на бізнес

Запровадження нових норм дозволить підприємствам не витрачати кошти на періодичну повірку обладнання, для якого держава скасувала цю вимогу, та зосередитися на техніці, що залишається під контролем. Водночас прилади, які використовують для обліку електроенергії, контролю температури продуктів або лабораторних досліджень, повинні й надалі забезпечувати точні результати для захисту прав споживачів.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба перевірила якість питної води в Україні та виявила порушення на 907 об’єктах водопостачання. Зокрема, проблеми встановили у 35% перевірених бюветів і 56% пунктів розливу води. Лабораторні дослідження також виявили перевищення нормативів нітратів