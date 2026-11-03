В Україні виявили проблеми з якістю питної води: що показали перевірки

Держпродспоживслужба перевірила якість питної води в Україні та виявила порушення на 907 об’єктах водопостачання. Зокрема, проблеми встановили у 35% перевірених бюветів і 56% пунктів розливу води. Лабораторні дослідження також виявили перевищення нормативів нітратів у воді з окремих джерел, а серед дітей до трьох років зафіксували дев’ять випадків водно-нітратної метгемоглобінемії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Результати перевірок об’єктів водопостачання

Упродовж року фахівці Держпродспоживслужби перевірили 420 підприємств централізованого та 881 підприємство нецентралізованого питного водопостачання. Порушення зафіксували відповідно на 351 та 556 об’єктах.

Окремо інспектори обстежили 60 бюветів: на 21 із них (35%) виявили недоліки. Із 311 перевірених пунктів розливу питної води порушення встановили на 174 (56%).

Також під контроль потрапили 5 124 шахтні колодязі та два каптажі джерел. Серед чотирьох перевірених підприємств із виробництва фасованої питної води порушення виявили на одному.

Найпоширеніші проблеми — незадовільний санітарно-технічний стан споруд та обладнання, відсутність належного лабораторного контролю і засобів для знезараження води. Також фахівці фіксували невідповідність води санітарно-хімічним і мікробіологічним показникам.

Для нецентралізованих джерел характерні додаткові проблеми: відсутність відповідальних балансоутримувачів, санітарних паспортів, належного очищення та дезінфекції. Частина об'єктів також не обладнана системами пом’якшення води та знезалізнення.

Для усунення порушень органам місцевого самоврядування та балансоутримувачам направили 3 864 приписи, листи й рекомендації. Виконано 1 807 із них, або 47%. За результатами наглядових заходів накладено 14 штрафів на загальну суму 10 795 грн.

Крім того, представники служби ініціювали та взяли участь у 352 засіданнях регіональних і місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглядали питання водопостачання.

Лабораторні дослідження: де якість води найгірша

У 2026 році лабораторні підрозділи Держпродспоживслужби дослідили 10 463 проби питної води. Із них 8 575 відібрали в джерелах централізованого водопостачання, ще 1 888 — у нецентралізованих.

За результатами досліджень, санітарним вимогам не відповідали 1 387 проб із централізованих мереж (16%) та 392 проби з нецентралізованих джерел (37%).

Окремо перевіряли вміст нітратів. Із 16 614 досліджених проб води централізованого водопостачання перевищення нормативів зафіксували у 55 випадках (0,33%). Серед 1 838 проб із нецентралізованих джерел такі відхилення виявили у 394 випадках (21,4%).

Особливу загрозу надмірний вміст нітратів становить для дітей раннього віку. У 2026 році в Україні зареєстрували дев’ять випадків водно-нітратної метгемоглобінемії серед дітей віком до трьох років. Один із них завершився летально.

Чому контроль води залишається критично важливим

Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор наголосив, що виявлення порушень саме по собі не гарантує безпеки водопостачання — ключове значення має їх своєчасне усунення.

У Держпродспоживслужбі також нагадують, що прозорість і відсутність стороннього запаху не гарантують безпечності води з колодязів та свердловин. Такі джерела потребують регулярного лабораторного контролю.

Важливо враховувати й те, що кип’ятіння знижує мікробіологічні ризики, але не усуває нітрати та інші хімічні забруднювачі. Тому споживачам варто регулярно перевіряти воду за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками.

У службі зазначають, що продовжують державний нагляд і лабораторні дослідження об’єктів водопостачання. Серед пріоритетів — посилення взаємодії з місцевою владою та підприємствами, усунення виявлених порушень і запобігання ризикам для здоров’я населення

Нагадаємо, у вересні в Києві набрав чинності новий тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Для населення вартість становитиме 63,79 грн за кубометр.