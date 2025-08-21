В Украине могут появиться новые совместные предприятия с немецким производителем вооружения KNDS Deutschland

Министр обороны Украины Денис Шмигаль встретился с делегацией KNDS Deutschland (ранее Krauss-Maffei Wegmann, KNW) во главе с исполнительным директором компании Ральфом Кэтцелем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Шмыгаля.

Стороны обсудили ужесточение промышленной кооперации и перспективы создания новых совместных предприятий в Украине для производства военной техники и запчастей.

Особое внимание было уделено развитию сети ремонтно-сервисных хабов, позволяющих быстро восстанавливать и обслуживать вооружение на месте. Уже сейчас в рамках этого сотрудничества в Украине отремонтированы первые три зенитные самоходные установки Gepard.

KNDS Deutschland, являющаяся одним из ведущих производителей вооружения в мире, выразила заинтересованность в опыте украинских военных по применению ее техники на поле боя. По договоренности будет налажена коммуникация между компанией и украинской армией для совершенствования вооружения с учетом реального боевого опыта.

В ходе встречи Шмигаль также рассказал о подготовке к запуску Defence City — специальному правовому режиму для оборонных компаний, который обеспечит прозрачные правила и понятные условия для инвестиций и развития совместных проектов.

Министр обороны поблагодарил KNDS Deutschland за диалог, эффективную помощь и готовность к долгосрочному сотрудничеству.

Напомним, в январе в Украине открылось совместное предприятие немецкого производителя военной техники KNDS Deutschland и одного из украинских оборонных предприятий.