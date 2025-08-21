Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,02

EUR

48,17

--0,16

Наличный курс:

USD

41,39

41,30

EUR

48,35

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине могут появиться новые совместные предприятия с немецким производителем вооружения KNDS Deutschland

Денис Шмигаль, Ральф Кетцел
Украина и KNDS Deutschland будут совместно ремонтировать военную технику

Министр обороны Украины Денис Шмигаль встретился с делегацией KNDS Deutschland (ранее Krauss-Maffei Wegmann, KNW) во главе с исполнительным директором компании Ральфом Кэтцелем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Шмыгаля.

Стороны обсудили ужесточение промышленной кооперации и перспективы создания новых совместных предприятий в Украине для производства военной техники и запчастей.

Особое внимание было уделено развитию сети ремонтно-сервисных хабов, позволяющих быстро восстанавливать и обслуживать вооружение на месте. Уже сейчас в рамках этого сотрудничества в Украине отремонтированы первые три зенитные самоходные установки Gepard.

KNDS Deutschland, являющаяся одним из ведущих производителей вооружения в мире, выразила заинтересованность в опыте украинских военных по применению ее техники на поле боя. По договоренности будет налажена коммуникация между компанией и украинской армией для совершенствования вооружения с учетом реального боевого опыта.

В ходе встречи Шмигаль также рассказал о подготовке к запуску Defence City — специальному правовому режиму для оборонных компаний, который обеспечит прозрачные правила и понятные условия для инвестиций и развития совместных проектов.

Министр обороны поблагодарил KNDS Deutschland за диалог, эффективную помощь и готовность к долгосрочному сотрудничеству.

Напомним, в январе в Украине открылось совместное предприятие немецкого производителя военной техники KNDS Deutschland и одного из украинских оборонных предприятий.

Автор:
Татьяна Гойденко