В Україні можуть з'явитися нові спільні підприємства з німецьким виробником озброєння KNDS Deutschland

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустівся із делегацією KNDS Deutschland (раніше Krauss-Maffei Wegmann, KNW) на чолі з виконавчим директором компанії Ральфом Кетцелем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Шмигаля.

Сторони обговорили посилення промислової кооперації та перспективи створення нових спільних підприємств в Україні для виробництва військової техніки та запчастин.

Особливу увагу було приділено розвитку мережі ремонтно-сервісних хабів, які дозволять швидко відновлювати та обслуговувати озброєння на місці. Уже зараз у межах цієї співпраці в Україні відремонтовано перші три зенітні самохідні установки Gepard.

KNDS Deutschland, яка є одним із провідних виробників озброєння у світі, висловила зацікавленість у досвіді українських військових щодо застосування її техніки на полі бою. За домовленістю, буде налагоджена комунікація між компанією та українською армією для вдосконалення озброєння з урахуванням реального бойового досвіду.

Під час зустрічі Шмигаль також розповів про підготовку до запуску Defence City — спеціального правового режиму для оборонних компаній, який забезпечить прозорі правила та зрозумілі умови для інвестицій і розвитку спільних проєктів.

Міністр оборони подякував KNDS Deutschland за діалог, ефективну допомогу та готовність до довгострокової співпраці.

Нагадаємо, у січні в Україні відкрилося спільне підприємство німецького виробника військової техніки KNDS Deutschland та одного з українських оборонних підприємств.