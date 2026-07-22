В Украине могут производить британские пушки L119

BAE Systems подписала лицензионное соглашение, которое должно поддержать местное производство артиллерийских систем Light Gun в Украине. Документ предусматривает доступ к технической информации и поддержке компании для изготовления первоначального образца пушки для испытаний.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение BAE Systems.

Соглашение было подписано на Международном авиасалоне в Фарнборо со стратегическим оборонным партнером BAE Systems. Она должна поддержать разработку варианта легкой пушки L119 для использования Вооруженными Силами Украины.

L119 – это 105-мм легкая буксируемая пушка, разработанная BAE Systems. Компания описывает ее как мобильную и надежную артиллерийскую систему.

В BAE Systems отмечают, что соглашение является частью долгосрочной поддержки Украины и сотрудничества с украинской промышленностью по укреплению обороноспособности страны.

"Поддержка Украины — это не просто поставка оборудования. Это также совместная работа по развитию промышленной устойчивости, навыков и потенциала, необходимых для поддержки обороноспособности в долгосрочной перспективе", — заявил директор по инженерии, технологиям и стратегии BAE Systems Weapon Systems UK Джайлз Амброуз.

В компании также отметили, что договоренность связана с инвестициями BAE Systems в артиллерийские мощности в Великобритании. В частности, речь идет о восстановлении внутренних производственных возможностей и поддержке поставок Украине артиллерийских стволов калибра 105 мм и 155 мм из Шеффилда.

Добавим, недавно Великобритания объявила новый пакет поддержки Украины почти на 290 млн фунтов стерлингов (около 381,6 млн долларов), который будет направлен на восстановление, энергетическую безопасность и усиление инфраструктуры.