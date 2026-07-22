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В Україні можуть виробляти британські гармати L119

Державні прапори України та Великої Британії
В Україні можуть виробляти британські гармати L119 / Depositphotos

BAE Systems підписала ліцензійну угоду, яка має підтримати місцеве виробництво артилерійських систем Light Gun в Україні. Документ передбачає доступ до технічної інформації та підтримки компанії для виготовлення початкового зразка гармати для випробувань.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення BAE Systems.

Угоду підписали на Міжнародному авіасалоні у Фарнборо зі стратегічним оборонним партнером BAE Systems. Вона має підтримати розробку варіанту легкої гармати L119 для використання Збройними силами України.

L119 — це 105-мм легка буксирувана гармата, розроблена BAE Systems. Компанія описує її як мобільну та надійну артилерійську систему.

У BAE Systems зазначають, що угода є частиною довгострокової підтримки України та співпраці з українською промисловістю для зміцнення обороноздатності країни.

"Підтримка України — це не просто постачання обладнання. Це також спільна робота з метою розвитку промислової стійкості, навичок та потенціалу, необхідних для підтримки обороноздатності в довгостроковій перспективі", — заявив директор з інженерії, технологій та стратегії BAE Systems Weapon Systems UK Джайлз Амброуз.

У компанії також зазначили, що домовленість пов’язана з інвестиціями BAE Systems в артилерійські потужності у Великій Британії. Зокрема, йдеться про відновлення внутрішніх виробничих можливостей і підтримку постачання Україні артилерійських стволів калібру 105 мм та 155 мм із Шеффілда.

Додамо, нещодавно Велика Британія оголосила новий пакет підтримки України на майже 290 млн фунтів стерлінгів (близько 381,6 млн доларів), який буде спрямований на відновлення, енергетичну безпеку та посилення інфраструктури.

Автор:
Тетяна Гойденко