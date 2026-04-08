В Украине направят более 56 млн грн помощи семьям с детьми с инвалидностью

Правительство приняло решение направить 56,6 млн грн донорской помощи на единовременные выплаты семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью подгруппы А. Более 8700 семей в девяти областях получат по 6500 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Поддержка семей с детьми с инвалидностью

"Продолжаем поддерживать семьи, у которых есть дети с инвалидностью подгруппы А. Правительство приняло решение, позволяющее направить 56,6 млн грн донорской помощи на единовременные выплаты таким семьям - на базовые нужды и ежедневный уход за детьми", - написала Свириденко.

Более 8700 семей в девяти областях Украины получат единовременную денежную помощь в размере 6500 грн. Речь идет о семьях из Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областей.

Эта поддержка адресна и предоставляется за счет донорских средств в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в рамках программ гуманитарной помощи гражданскому населению.

Из общей суммы финансирования 49,9 млн грн составляют основные донорские поступления в рамках партнерства, еще 6,7 млн грн - средства, привлеченные ранее как гуманитарная помощь, а также ресурсы специального фонда государственного бюджета.

Выплаты будут осуществляться через Пенсионный фонд и поступать на банковские счета получателей в течение нескольких месяцев. Для многих семей, воспитывающих детей с инвалидностью подгруппы А, эта помощь станет важной поддержкой покрытия ежедневных расходов.

В правительстве поблагодарили международных партнеров и доноров за поддержку украинских семей и подчеркнули, что работа над расширением таких программ будет продолжаться.

