Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,55

43,42

EUR

50,90

50,62

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине направят более 56 млн грн помощи семьям с детьми с инвалидностью

гривны
Выплаты 6500 грн семьям с детьми с инвалидностью: кто получит помощь

Правительство приняло решение направить 56,6 млн грн донорской помощи на единовременные выплаты семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью подгруппы А. Более 8700 семей в девяти областях получат по 6500 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Поддержка семей с детьми с инвалидностью

"Продолжаем поддерживать семьи, у которых есть дети с инвалидностью подгруппы А. Правительство приняло решение, позволяющее направить 56,6 млн грн донорской помощи на единовременные выплаты таким семьям - на базовые нужды и ежедневный уход за детьми", - написала Свириденко.

Более 8700 семей в девяти областях Украины получат единовременную денежную помощь в размере 6500 грн. Речь идет о семьях из Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областей.

Эта поддержка адресна и предоставляется за счет донорских средств в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в рамках программ гуманитарной помощи гражданскому населению.

Из общей суммы финансирования 49,9 млн грн составляют основные донорские поступления в рамках партнерства, еще 6,7 млн грн - средства, привлеченные ранее как гуманитарная помощь, а также ресурсы специального фонда государственного бюджета.

Выплаты будут осуществляться через Пенсионный фонд и поступать на банковские счета получателей в течение нескольких месяцев. Для многих семей, воспитывающих детей с инвалидностью подгруппы А, эта помощь станет важной поддержкой покрытия ежедневных расходов.

В правительстве поблагодарили международных партнеров и доноров за поддержку украинских семей и подчеркнули, что работа над расширением таких программ будет продолжаться.

Напомним, в Украине с 1 января стартовала программа поддержки работающих родителей под названием "єЯсла". Эта инициатива создана для того, чтобы помочь семьям с детьми в возрасте от 1 до 3 лет компенсировать расходы на услуги по уходу и воспитанию.

Автор:
Ольга Опенько