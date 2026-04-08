В Україні спрямують понад 56 млн грн допомоги родинам з дітьми з інвалідністю

Уряд ухвалив рішення спрямувати 56,6 млн грн донорської допомоги на одноразові виплати родинам, у яких виховуються діти з інвалідністю підгрупи А. Понад 8700 сімей у дев’яти областях отримають по 6500 грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Підтримка родин з дітьми з інвалідністю

"Продовжуємо підтримувати родини, у яких є діти з інвалідністю підгрупи А. Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє спрямувати 56,6 млн грн донорської допомоги на одноразові виплати таким сім’ям - на базові потреби та щоденний догляд за дітьми", - написала Свириденко.

Понад 8700 родин у дев’яти областях України отримають одноразову грошову допомогу в розмірі 6500 грн. Йдеться про сім’ї з Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей.

Ця підтримка є адресною та надається за рахунок донорських коштів у співпраці з ЮНІСЕФ у межах програм гуманітарної допомоги цивільному населенню.

Із загальної суми фінансування 49,9 млн грн становлять основні донорські надходження в межах партнерства, ще 6,7 млн грн - кошти, залучені раніше як гуманітарна допомога, а також ресурси спеціального фонду державного бюджету.

Виплати здійснюватимуться через Пенсійний фонд і надходитимуть на банківські рахунки отримувачів протягом кількох місяців. Для багатьох родин, які виховують дітей з інвалідністю підгрупи А, ця допомога стане важливою підтримкою для покриття щоденних витрат.

В уряді подякували міжнародним партнерам і донорам за підтримку українських сімей та наголосили, що робота над розширенням таких програм триватиме.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня стартувала програма підтримки працюючих батьків під назвою "єЯсла". Ця ініціатива створена для того, щоб допомогти сім’ям з дітьми віком від 1 до 3 років компенсувати витрати на послуги з догляду та виховання