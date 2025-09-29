В Украине обновили правила реализации лекарств в отдаленных селах

Кабинет министров утвердил изменения, упрощающие механизм реализации лекарств в фельдшерских пунктах. Теперь отменено требование продавать препараты только по устаревшему перечню, действовавшему с 2005 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы Министерства здравоохранения.

Доступность лекарств в сельской местности

Теперь обеспечение лекарствами в фельдшерско-акушерских пунктах будет определяться не по устаревшим спискам, а в соответствии с реальными потребностями общины.

Это решение упрощает правила, снимает лишние бюрократические барьеры и делает систему более гибкой. Для людей в сельской местности это означает лучший и более быстрый доступ к необходимым препаратам, отмечают в пресс-службе.

Механизм работы прост - аптека с лицензией заключает договор с местным здравоохранением — ФАПом, амбулаторией или больницей. Медработники собирают заказы от жителей и передают их в аптеку, которая поставляет нужное лекарство. Затем ФАП реализует эти препараты пациентам.

Пока такие договоры уже имеют сотни медучреждений по всей стране: более 750 ФАПов, почти 600 сельских и участковых больниц и амбулаторий, а также несколько десятков медпунктов.

"Дерегуляция позволяет общинам формировать заказы под реальные потребности пациентов, а людям в сельской местности быстрее и удобнее получать необходимые лекарства", - говорится в сообщении.

Снижение цен на лекарства

12 февраля текущего года Совет Нацбезопасности и обороны на заседании принял решение по ценам на лекарства для их удешевления. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев".

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении изменения в Закон Украины "О лекарственных средствах", положения которого предусматривают введение обязательного реферирования цен на все лекарственные средства и создание Национального каталога цен. Каталог цен станет главным ориентиром для определения стоимости лекарств, что поможет избежать искусственных наценок и сделает закупки более прозрачными.

С начала апреля украинцы уже покупают лекарства по более низким ценам. В частности, средний размер скидки составляет 17%.