В Україні оновили правила реалізації ліків у віддалених селах

Кабінет міністрів затвердив зміни, які спрощують механізм реалізації ліків у фельдшерських пунктах. Відтепер скасовано вимогу продавати препарати лише за застарілим переліком, що діяв із 2005 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

Доступність ліків у сільській місцевості

Відтепер забезпечення ліками у фельдшерсько-акушерських пунктах визначатиметься не за застарілими списками, а відповідно до реальних потреб громади.

Це рішення спрощує правила, знімає зайві бюрократичні бар’єри та робить систему більш гнучкою. Для людей у сільській місцевості це означає кращий і швидший доступ до необхідних препаратів, наголошують в пресслужбі.

Механізм роботи простий - аптека з ліцензією укладає договір із місцевим закладом охорони здоров’я — ФАПом, амбулаторією чи лікарнею. Медпрацівники збирають замовлення від жителів і передають їх до аптеки, яка постачає потрібні ліки. Потім ФАП реалізує ці препарати пацієнтам.

Наразі такі договори вже мають сотні медзакладів по всій країні: понад 750 ФАПів, майже 600 сільських і дільничних лікарень та амбулаторій, а також кілька десятків медпунктів.

"Дерегуляція дозволяє громадам формувати замовлення під реальні потреби пацієнтів, а людям у сільській місцевості швидше та зручніше отримувати необхідні ліки", - йдеться в повідомленні.

Зниження цін на ліки

12 лютого поточного року Рада Нацбезпеки та оборони на засіданні ухвалила рішення щодо цін на ліки для їх здешевлення. Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців".

Крім цього, Верховна Рада України прийняла у другому читанні зміни до Закону України "Про лікарські засоби», положення якого передбачають запровадження обов’язкового реферування цін на всі лікарські засоби та створення Національного каталогу цін. Каталог цін стане головним орієнтиром для визначення вартості ліків, що допоможе уникнути штучних націнок та зробить закупівлі більш прозорими.

З початку квітня українці вже купують ліки за нижчими цінами. Так, середній розмір знижки складає 17%.