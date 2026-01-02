В Украине обновили правила управления бытовыми отходами: что меняется

Правительство поддержало изменения в правилах предоставления услуги по управлению бытовыми отходами. Документ подготовлен с учетом практики общин и европейских стандартов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что изменения направлены на усовершенствование механизмов предоставления услуги управления отходами, обеспечения защиты прав потребителей и унификацию подходов к определению объемов и стоимости услуги.

Что это значит на практике?

В частности, изменения предусматривают обновление правил предоставления услуги с учетом различных систем сбора отходов, в частности бесконтейнерной системы и сбора отходов по заявке потребителя.

Также устанавливаются требования к маркировке пакетов и перечень информации, которую органы местного самоуправления и исполнители должны предоставлять при применении таких систем.

Отдельно регулируется порядок управления отходами зеленых насаждений – ветки, листьев, скошенной травы – а также сбор опасных отходов в составе бытовых.

Уточняется механизм определения норм потребления и объема предоставления услуги, что позволит унифицировать практику на местах.

Кроме того, определяется право потребителя на неуплату стоимости услуги в случае его временного отсутствия более 30 календарных дней. Для этого нужно будет обратиться с соответствующим заявлением к исполнителю услуг, который в свою очередь должен осуществить соответствующие перерасчеты.

Заметим, что в Украине введены новые правила для полигонов, принимающих большие объемы отходов. Теперь для их работы обязательно интегрированное окружающее разрешение.