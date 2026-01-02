Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,17

--0,18

EUR

49,55

--0,24

Наличный курс:

USD

42,45

42,30

EUR

50,01

49,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине обновили правила управления бытовыми отходами: что меняется

мусор
Бесконтейнерная система и защита прав потребителей: обновлены правила управления бытовыми отходами / Depositphotos

Правительство поддержало изменения в правилах предоставления услуги по управлению бытовыми отходами. Документ подготовлен с учетом практики общин и европейских стандартов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что изменения направлены на усовершенствование механизмов предоставления услуги управления отходами, обеспечения защиты прав потребителей и унификацию подходов к определению объемов и стоимости услуги.

Что это значит на практике?

В частности, изменения предусматривают обновление правил предоставления услуги с учетом различных систем сбора отходов, в частности бесконтейнерной системы и сбора отходов по заявке потребителя.

Также устанавливаются требования к маркировке пакетов и перечень информации, которую органы местного самоуправления и исполнители должны предоставлять при применении таких систем.

Отдельно регулируется порядок управления отходами зеленых насаждений – ветки, листьев, скошенной травы – а также сбор опасных отходов в составе бытовых.

Уточняется механизм определения норм потребления и объема предоставления услуги, что позволит унифицировать практику на местах.

Кроме того, определяется право потребителя на неуплату стоимости услуги в случае его временного отсутствия более 30 календарных дней. Для этого нужно будет обратиться с соответствующим заявлением к исполнителю услуг, который в свою очередь должен осуществить соответствующие перерасчеты.

Заметим, что в Украине введены новые правила для полигонов, принимающих большие объемы отходов. Теперь для их работы обязательно интегрированное окружающее разрешение.

Автор:
Светлана Манько