В Україні оновили правила управління побутовими відходами: що змінюється

сміття
Безконтейнерна система та захист прав споживачів: оновлено правила управління побутовими відходами / Depositphotos

Уряд підтримав зміни до правил надання послуги з управління побутовими відходами. Документ підготовлений з урахуванням практики громад та європейських стандартів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що зміни спрямовані на вдосконалення механізмів надання послуги управління відходами, забезпечення захисту прав споживачів та уніфікацію підходів до визначення обсягів і вартості послуги.

Що це означає на практиці?

Зокрема зміни передбачають оновлення правил надання послуги з урахуванням різних систем збирання відходів, зокрема безконтейнерної системи та збору відходів за заявкою споживача.

Також встановлюються вимоги до маркування пакетів і перелік інформації, яку органи місцевого самоврядування та виконавці мають надавати у разі застосування таких систем.

Окремо врегульовується порядок управління відходами зелених насаджень — гілля, листя, скошеної трави — а також збір небезпечних відходів у складі побутових.

Уточнюється механізм визначення норм споживання та обсягів надання послуги, що дозволить уніфікувати практику на місцях.

Крім того визначається право споживача на несплату вартості послуги у разі його тимчасової відсутності понад 30 календарних днів. Для цього потрібно буде звернутися із відповідною заявою до виконавця послуг, який своєю чергою, має здійснити відповідні перерахунки.

Зауважимо, в Україні запроваджено нові правила для полігонів, що приймають великі обсяги відходів. Тепер для їхньої роботи обов'язковим є інтегрований довкіллєвий дозвіл.

Автор:
Світлана Манько