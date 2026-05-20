В Украине оценили потенциал добычи редкоземельных металлов из техногенных отвалов ГОК

В Украине оценили потенциал извлечения редкоземельных элементов (РЗЭ) из техногенных отвалов горно-обогатительных комбинатов. Речь идет о возможности использования промышленных отходов в качестве дополнительного источника стратегического сырья для "зеленого" перехода и развития критических материалов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Торгово-промышленной палаты.

По оценкам ученых, значительный ресурсный потенциал содержат отходы по переработке железистых кварцитов в Криворожском бассейне. Ежегодно в регионе образуются десятки миллионов тонн хвостов обогащения, в которых накапливаются минералы-носители редкоземельных элементов, в частности, монацит, апатит и циркон.

Высокие концентрации РЗЭ зафиксированы в хвостах отдельных горно-обогатительных комбинатов и могут достигать более 0,4 кг на тонну, что сопоставимо с показателями отдельных техногенных месторождений в мире. По оценкам экспертов даже относительно низкое содержание РЗЭ в сочетании с большими объемами отходов формирует потенциально значительную ресурсную базу.

Отдельно исследователи обращают внимание на отходы титано-циркониевых месторождений Волынского региона, где зафиксировано наличие минералов с содержанием редкоземельных элементов.

В рамках дискуссии была представлена концепция циркулярной модели использования критических материалов, которая предусматривает не только добычу и первичную переработку, но и повторное вовлечение техногенных отходов в производственные циклы. Такой подход рассматривается как элемент формирования ресурсной базы и интеграции Украины в европейские цепи поставки критического сырья.

По итогам мероприятия предложено создание постоянной платформы сотрудничества между научными учреждениями, бизнесом и государственными структурами по развитию технологий переработки техногенных отходов и формирование соответствующего промышленного кластера.

Отметим, что Украинский Щит (а это центральная часть Украины от приазовья до Житомирщины) является уникальной жидкометальной провинцией. Здесь известны рудопроявления большинства жидких и редкоземельных металлов.