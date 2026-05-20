В Україні оцінили потенціал видобутку рідкісноземельних металів із техногенних відвалів ГЗК

В Україні оцінили потенціал вилучення рідкісноземельних елементів (РЗЕ) з техногенних відвалів гірничо-збагачувальних комбінатів. Йдеться про можливість використання промислових відходів як додаткового джерела стратегічної сировини для "зеленого" переходу та розвитку критичних матеріалів.

За оцінками науковців, значний ресурсний потенціал містять відходи переробки залізистих кварцитів у Криворізькому басейні. Щороку в регіоні утворюються десятки мільйонів тонн хвостів збагачення, у яких накопичуються мінерали-носії рідкоземельних елементів, зокрема монацит, апатит і циркон.

Найвищі концентрації РЗЕ зафіксовані у хвостах окремих гірничо-збагачувальних комбінатів і можуть сягати понад 0,4 кг на тонну, що зіставно з показниками окремих техногенних родовищ у світі. За оцінками експертів, навіть відносно низький вміст РЗЕ в поєднанні з великими обсягами відходів формує потенційно значну ресурсну базу.

Окремо дослідники звертають увагу на відходи титано-цирконієвих родовищ Волинського регіону, де також зафіксовано наявність мінералів із вмістом рідкоземельних елементів.

У межах дискусії було представлено концепцію циркулярної моделі використання критичних матеріалів, яка передбачає не лише видобуток і первинну переробку, а й повторне залучення техногенних відходів у виробничі цикли. Такий підхід розглядається як елемент формування ресурсної бази та інтеграції України до європейських ланцюгів постачання критичної сировини.

За підсумками заходу запропоновано створення постійної платформи співпраці між науковими установами, бізнесом і державними структурами для розвитку технологій переробки техногенних відходів та формування відповідного промислового кластера.

Зауважимо, Український Щит (а це центральна частина України від приазов’я до Житомирщини) є унікальною рідкометальною провінцією. Тут відомі рудопрояви більшості рідких і рідкоземельних металів.