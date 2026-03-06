Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Наличный курс:

USD

43,85

43,60

EUR

51,25

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине открыто более 208 млн счетов: за год их количество выросло на 8%

НБУ
В Украине открыто более 208 млн счетов / НБУ

В Украине в начале 2026 года насчитывалось 208,6 млн счетов, открытых у поставщиков платежных услуг. Это на 8,2% больше, чем годом ранее, когда их было 192,8 млн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные НБУ.

По состоянию на 1 января 2026 года обслуживание счетов осуществляли 63 предоставлятеля платежных услуг — 60 банков и три небанковских учреждения.

Подавляющее большинство счетов открыто именно в банках — 207,5 млн. Из них:

  • почти 200,4 млн - счета физических лиц;
  • 4,7 млн - счета физических лиц-предпринимателей;
  • 2,4 млн - счета юридических лиц.

У небанковских поставщиков платежных услуг количество счетов превысило 1,11 млн. Среди них:

  • почти 1,03 млн - счета физических лиц;
  • 84,2 тыс. - счета физических лиц-предпринимателей;
  • 460 – счета юридических лиц.

Всего в начале года счета в платежных учреждениях имели 87,3 млн пользователей, что на 4,4% больше, чем годом ранее (83,6 млн).

В банках обслуживалось 86,3 млн клиентов, в том числе:

  • 82,8 млн . физических лиц;
  • 2,5 млн физических лиц-предпринимателей;
  • около 1 млн юридических лиц.

В небанковских платежных учреждениях было 1,03 млн пользователей, среди которых:

  • 946,7 тыс. физических лиц;
  • 83,8 тыс. физических лиц-предпринимателей;
  • 430 юридических лиц.
Фото 2 — В Украине открыто более 208 млн счетов: за год их количество выросло на 8%

Соотношение количества счетов и пользователей показывает, что у одного физического лица в среднем два счета.

Украинское законодательство не ограничивает количество счетов для одного человека или компании. Поэтому пользователи могут обслуживаться сразу в нескольких платежных учреждениях и открывать столько счетов, сколько нужно. Именно поэтому общая численность пользователей превышает численность населения страны.

Еще одна заметная тенденция – рост дистанционного обслуживания. В начале 2026 года дистанционно обслуживалось 91,79% субъектов хозяйствования и 84,51% физических лиц. Год назад этот показатель составил соответственно 89,85% и 82,87%.

Отметим, что по состоянию на 1 ноября 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей)в банках Украины составила 1,53 триллиона гривен, что на 19,4 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца. Сумма средств на счетах вкладчиков в национальной валюте пересекла отметку в триллион гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко