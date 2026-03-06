- Категорія
В Україні відкрито понад 208 млн рахунків: за рік їх кількість зросла на 8%
В Україні на початку 2026 року налічувалося 208,6 млн рахунків, відкритих у надавачів платіжних послуг. Це на 8,2% більше, ніж роком раніше, коли їх було 192,8 млн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані НБУ.
Станом на 1 січня 2026 року обслуговування рахунків здійснювали 63 надавачі платіжних послуг — 60 банків і три небанківські установи.
Переважна більшість рахунків відкриті саме в банках — 207,5 млн. З них:
- майже 200,4 млн — рахунки фізичних осіб;
- 4,7 млн — рахунки фізичних осіб-підприємців;
- 2,4 млн — рахунки юридичних осіб.
У небанківських надавачів платіжних послуг кількість рахунків перевищила 1,11 млн. Серед них:
- майже 1,03 млн — рахунки фізичних осіб;
- 84,2 тис. — рахунки фізичних осіб-підприємців;
- 460 — рахунки юридичних осіб.
Загалом на початку року рахунки у платіжних установах мали 87,3 млн користувачів, що на 4,4% більше, ніж роком раніше (83,6 млн).
У банках обслуговувалися 86,3 млн клієнтів, зокрема:
- 82,8 млн фізичних осіб;
- 2,5 млн фізичних осіб-підприємців;
- майже 1 млн юридичних осіб.
У небанківських платіжних установах було 1,03 млн користувачів, серед яких:
- 946,7 тис. фізичних осіб;
- 83,8 тис. фізичних осіб-підприємців;
- 430 юридичних осіб.
Співвідношення кількості рахунків і користувачів показує, що одна фізична особа в середньому має два рахунки.
Українське законодавство не обмежує кількість рахунків для однієї людини чи компанії. Тому користувачі можуть обслуговуватися одразу в кількох платіжних установах і відкривати стільки рахунків, скільки потрібно. Саме тому загальна кількість користувачів перевищує чисельність населення країни.
Ще одна помітна тенденція — зростання дистанційного обслуговування. На початку 2026 року дистанційно обслуговувалися 91,79% суб’єктів господарювання та 84,51% фізичних осіб. Рік тому цей показник становив відповідно 89,85% та 82,87%.
Зауважимо, що станом на 1 листопада 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,53 трильйона гривень, що на 19,4 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця. Сума коштів на рахунках вкладників у національній валюті перетнула позначку в трильйон гривень.