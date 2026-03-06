Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Готівковий курс:

USD

43,85

43,60

EUR

51,25

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні відкрито понад 208 млн рахунків: за рік їх кількість зросла на 8%

НБУ
В Україні відкрито понад 208 млн рахунків / НБУ

В Україні на початку 2026 року налічувалося 208,6 млн рахунків, відкритих у надавачів платіжних послуг. Це на 8,2% більше, ніж роком раніше, коли їх було 192,8 млн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані НБУ.

Станом на 1 січня 2026 року обслуговування рахунків здійснювали 63 надавачі платіжних послуг — 60 банків і три небанківські установи.

Переважна більшість рахунків відкриті саме в банках — 207,5 млн. З них:

  • майже 200,4 млн — рахунки фізичних осіб;
  • 4,7 млн — рахунки фізичних осіб-підприємців;
  • 2,4 млн — рахунки юридичних осіб.

У небанківських надавачів платіжних послуг кількість рахунків перевищила 1,11 млн. Серед них:

  • майже 1,03 млн — рахунки фізичних осіб;
  • 84,2 тис. — рахунки фізичних осіб-підприємців;
  • 460 — рахунки юридичних осіб.

Загалом на початку року рахунки у платіжних установах мали 87,3 млн користувачів, що на 4,4% більше, ніж роком раніше (83,6 млн).

У банках обслуговувалися 86,3 млн клієнтів, зокрема:

  • 82,8 млн фізичних осіб;
  • 2,5 млн фізичних осіб-підприємців;
  • майже 1 млн юридичних осіб.

У небанківських платіжних установах було 1,03 млн користувачів, серед яких:

  • 946,7 тис. фізичних осіб;
  • 83,8 тис. фізичних осіб-підприємців;
  • 430 юридичних осіб.
Фото 2 — В Україні відкрито понад 208 млн рахунків: за рік їх кількість зросла на 8%

Співвідношення кількості рахунків і користувачів показує, що одна фізична особа в середньому має два рахунки.

Українське законодавство не обмежує кількість рахунків для однієї людини чи компанії. Тому користувачі можуть обслуговуватися одразу в кількох платіжних установах і відкривати стільки рахунків, скільки потрібно. Саме тому загальна кількість користувачів перевищує чисельність населення країни.

Ще одна помітна тенденція — зростання дистанційного обслуговування. На початку 2026 року дистанційно обслуговувалися 91,79% суб’єктів господарювання та 84,51% фізичних осіб. Рік тому цей показник становив відповідно 89,85% та 82,87%.

Зауважимо, що станом на 1 листопада 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,53 трильйона гривень, що на 19,4 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця. Сума коштів на рахунках вкладників у національній валюті перетнула позначку в трильйон гривень.

Автор:
Тетяна Гойденко