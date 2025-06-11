В Украине пилотируют новую модель сотрудничества для малых фермеров

Микро- и малые агропроизводители, представители общин и совещательных служб приняли участие в вебинаре "Инновационные группы мелких агропроизводителей (SIGs) как инструмент развития сельских территорий". Мероприятие было организовано Министерством аграрной политики и продовольствия Украины совместно с проектом ЕС "EU4SmallFarms".

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минагрополитики.

В центре внимания – пилотная модель сотрудничества малых фермеров в формате так называемых инновационных групп (SIGs). Этот подход предполагает объединение производителей для решения общих вызовов — ограниченного доступа к рынкам, знаниям, ресурсам — и лучшему использованию экономических возможностей.

Как пояснила заместитель министра аграрной политики Оксана Осьмачко, формирование таких групп является стратегическим шагом. По ее словам, пилотирование инновационных групп — это существенный шаг на пути экономической интеграции микро- и малых агропроизводителей в современную рыночную систему. Это основа для возобновления аграрного сектора Украины.

Модель SIGs основана на европейском опыте Операционных групп в рамках Системы сельскохозяйственных знаний и инноваций (AKIS), которые действуют в ЕС и поддерживаются через программы развития сельских территорий.

Продуктовые инновации – создание продукции с добавленной стоимостью (например, крафтовые продукты);

Процессные инновации – совместное использование техники, оптовые закупки ресурсов;

Организационные инновации — объединение для создания общих хранилищ, формирование больших партий продукции;

Маркетинговые инновации – продвижение продукции на рынке под единым брендом или в единой системе сбыта.

Отмечается, что пилотирование модели SIGs продолжается более чем в 60 общинах девяти областей. Среди уже созданных групп — производство меда в Киевской области, выращивание чечевицы на Днепропетровщине и развитие ягодничества в Полтавской области.

Инициатива является частью реализации стратегии развития сельского хозяйства Украины до 2030 года. Она призвана укрепить позиции мелких производителей в цепи добавленной стоимости, а также обеспечить долгосрочное устойчивое развитие сельских общин.

Добавим, что малые фермерские хозяйства паломничеством до 120 гектаров, которые находятся на деоккупированных территориях и в общинах, где происходили боевые действия, смогут получить финансовую поддержку в размере 8 тысяч гривен на гектар.