В Україні пілотують нову модель співпраці для малих фермерів

Мікро- та малі агровиробники, представники громад і дорадчих служб взяли участь у вебінарі "Інноваційні групи дрібних агровиробників (SIGs) як інструмент розвитку сільських територій". Захід організували Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з проєктом ЄС "EU4SmallFarms".

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

У центрі уваги — пілотна модель співпраці малих фермерів у форматі так званих інноваційних груп (SIGs). Цей підхід передбачає об’єднання виробників задля вирішення спільних викликів — обмеженого доступу до ринків, знань, ресурсів — та кращого використання економічних можливостей.

Як пояснила заступниця міністра аграрної політики Оксана Осьмачко, формування таких груп є стратегічним кроком. За її словами, пілотування інноваційних груп — це суттєвий крок на шляху економічної інтеграції мікро- та малих агровиробників у сучасну ринкову систему. Це основа для відновлення аграрного сектору України.

Модель SIGs заснована на європейському досвіді Операційних груп у рамках Системи сільськогосподарських знань та інновацій (AKIS), які діють у ЄС і підтримуються через програми розвитку сільських територій. Українські інноваційні групи впроваджують чотири типи рішень:

Продуктові інновації — створення продукції з доданою вартістю (наприклад, крафтові продукти);

Процесні інновації — спільне використання техніки, гуртові закупівлі ресурсів;

Організаційні інновації — об'єднання для створення спільних сховищ, формування більших партій продукції;

Маркетингові інновації — просування продукції на ринку під єдиним брендом чи в єдиній системі збуту.

Зазначається, що пілотування моделі SIGs триває в понад 60 громадах дев’яти областей. Серед вже створених груп — виробництво меду на Київщині, вирощування сочевиці на Дніпропетровщині та розвиток ягідництва на Полтавщині.

Ініціатива є частиною реалізації Стратегії розвитку сільського господарства України до 2030 року. Вона покликана зміцнити позиції дрібних виробників у ланцюгах доданої вартості, а також забезпечити довгостроковий сталий розвиток сільських громад.

Додамо, що малі фермерські господарства прощею до 120 гектарів, які знаходяться на деокупованих територіях та в громадах, де відбувалися бойові дії, зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі 8 тисяч гривень на гектар.