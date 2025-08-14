В Украине планируется изменить правила государственного надзора за бизнесом: почему это важно для предпринимателей

В Украине планируется изменить правила государственного надзора за бизнесом. Комитет ВР рекомендует принять законопроект "Об основных принципах государственного надзора (контроля)" №5837, который упростит процедуры, расширит права предпринимателей, введет новые механизмы контроля и определит правовые и организационные основы надзора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Законопроект предусматривает ряд новых норм, в частности фиксацию процесса проведения проверок органами надзора и предоставляет предприятиям право самостоятельно решать, осуществлять ли такую фиксацию по собственной инициативе.

Что предполагает законопроект?

Основные новшества:

право на видеофиксацию. Бизнес получит возможность самостоятельно фиксировать процесс проведения проверок. Это усугубит прозрачность и защитит предпринимателей от злоупотреблений;

Бизнес получит возможность самостоятельно фиксировать процесс проведения проверок. Это усугубит прозрачность и защитит предпринимателей от злоупотреблений; четкое определение терминов. В документе впервые закрепляются понятия, например "электронный кабинет", "аудит", "рейтинг субъектов хозяйствования" и т.п.;

В документе впервые закрепляются понятия, например "электронный кабинет", "аудит", "рейтинг субъектов хозяйствования" и т.п.; ответственность бизнеса . Законопроект предусматривает ответственность за безосновательное недопущение проверки или препятствование ее проведению;

. Законопроект предусматривает ответственность за безосновательное недопущение проверки или препятствование ее проведению; расширение прав предпринимателей . Документ не только усиливает ответственность, но и расширяет права и обязанности хозяйствующих субъектов, оказывая им больше поддержки;

. Документ не только усиливает ответственность, но и расширяет права и обязанности хозяйствующих субъектов, оказывая им больше поддержки; внедрение аудита. Вводится новый механизм оценки деятельности бизнеса - аудит, который должен помочь избежать конфликтов;

Вводится новый механизм оценки деятельности бизнеса - аудит, который должен помочь избежать конфликтов; полномочия контролирующих органов. Документ четко определяет полномочия специально уполномоченных органов государственного надзора.

Кроме того, законопроект устанавливает обязанность органов государственного надзора (контроля) фиксировать процесс проведения плановых или внеплановых мероприятий и закрепляет право хозяйствующих субъектов самостоятельно решать, осуществлять ли фиксацию такого процесса или отдельных действий во время контроля.

Комитет принял решение рекомендовать парламенту принять законопроект во втором чтении и в целом как закон.

Напомним, 12 августа комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил к рассмотрению в первом чтении два законопроекта о компенсации промышленных инвестиций из-за налогов.