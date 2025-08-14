В Україні планують змінити правила державного нагляду за бізнесом: чому це важливо для підприємців

В Україні планують змінити правила державного нагляду за бізнесом. Комітет ВР рекомендує ухвалити законопроєкт "Про основні засади державного нагляду (контролю)" №5837, який спростить процедури, розширить права підприємців, запровадить нові механізми контролю та визначить правові та організаційні основи нагляду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Верховної Ради.

Законопроєкт передбачає низку нових норм, зокрема фіксацію процесу проведення перевірок органами нагляду та надає підприємствам право самостійно вирішувати, чи здійснювати таку фіксацію з власної ініціативи.

Що передбачає законопроєкт?

Основні нововведення:

право на відеофіксацію. Бізнес отримає можливість самостійно фіксувати процес проведення перевірок. Це посилить прозорість та захистить підприємців від зловживань;

Бізнес отримає можливість самостійно фіксувати процес проведення перевірок. Це посилить прозорість та захистить підприємців від зловживань; чітке визначення термінів. У документі вперше закріплюються поняття, як-от "електронний кабінет", "аудит", "рейтинг суб'єктів господарювання" тощо;

У документі вперше закріплюються поняття, як-от "електронний кабінет", "аудит", "рейтинг суб'єктів господарювання" тощо; відповідальність бізнесу . Законопроєкт передбачає відповідальність за безпідставне недопущення перевірки чи перешкоджання її проведенню;

. Законопроєкт передбачає відповідальність за безпідставне недопущення перевірки чи перешкоджання її проведенню; розширення прав підприємців . Документ не лише посилює відповідальність, а й розширює права та обов'язки суб'єктів господарювання, надаючи їм більше підтримки;

. Документ не лише посилює відповідальність, а й розширює права та обов'язки суб'єктів господарювання, надаючи їм більше підтримки; впровадження аудиту. Запроваджується новий механізм оцінки діяльності бізнесу — аудит, який має допомогти уникнути конфліктів;

Запроваджується новий механізм оцінки діяльності бізнесу — аудит, який має допомогти уникнути конфліктів; повноваження контролюючих органів. Документ чітко визначає повноваження спеціально уповноважених органів державного нагляду.

Крім того, законопроєкт встановлює обов’язок органів державного нагляду (контролю) фіксувати процес проведення планових або позапланових заходів та закріплює право суб’єктів господарювання самостійно вирішувати, чи здійснювати фіксацію такого процесу або окремих дій під час контролю.

Комітет ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти законопроєкт у другому читанні та в цілому як закон.

Нагадаємо, 12 серпня комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до розгляду у першому читанні два законопроєкти про компенсацію промислових інвестицій через податки.