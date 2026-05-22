В Украине подешевела промышленная продукция

Почему подешевела промышленная продукция в апреле / Depositphotos

В апреле 2026 года в Украине цены производителей промышленной продукции снизились на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Основной причиной стало удешевление энергоресурсов, в частности, электроэнергии, газа и теплоснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Госстат.

Инфляция и промышленные цены в Украине

Снижение цен производителей промышленной продукции в апреле на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем произошло преимущественно из-за удешевления поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, которые снизились в цене на 5,7%.

В годовом исчислении к апрелю 2025 года индекс цен производителей составил 40,2%.

Напомним, темпы роста цен в промышленном секторе Украины продолжают ускоряться. В марте 2026 года промышленная инфляция достигла 36,6% в годовом исчислении, тогда как в феврале она была ниже. За месяц (март к февралю) цены производителей выросли на 2,3%.

Ольга Опенько