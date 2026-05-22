В Україні подешевшала промислова продукція

Чому подешевшала промислова продукція у квітні / Depositphotos

У квітні 2026 року в Україні ціни виробників промислової продукції знизилися на 1,2% у порівнянні з попереднім місяцем. Основною причиною стало здешевлення енергоресурсів, зокрема електроенергії, газу та теплопостачання.

Інфляція та промислові ціни в Україні

Зниження цін виробників промислової продукції у квітні на 1,2% у порівнянні з попереднім місяцем відбулося переважно через здешевлення постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, які знизилися в ціні на 5,7%.

У річному вимірі до квітня 2025 року індекс цін виробників становив 40,2%.

Нагадаємо, темпи зростання цін у промисловому секторі України продовжують суттєво прискорюватися. У березні 2026 року промислова інфляція сягнула 36,6% у річному вимірі, тоді як у лютому вона була нижчою. За місяць (березень до лютого) ціни виробників зросли на 2,3%.

Ольга Опенько