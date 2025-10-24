Запланована подія 2

В Украине появится Фонд развития транспорта: деньги пойдут на железную дорогу и городской транспорт

Дорожный фонд превратят в Фонд развития инфраструктуры / Depositphotos

В Украине планируется расширить функционал Дорожного фонда, превратив его в Фонд развития транспортной инфраструктуры. Новый фонд будет охватывать финансирование не только автомобильных дорог, но железной дороги и городского пассажирского транспорта.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя министра финансов Александра Кавы.

В настоящее время прорабатываются пути восстановления этого фонда с учетом изменившихся потребностей транспортной инфраструктуры.

По словам замминистра, поскольку подавляющее большинство дорог государственного значения уже находятся в надлежащем состоянии, есть возможность трансформировать Дорожный фонд в Фонд развития транспортной инфраструктуры.

Кава также напомнил, из-за войны Дорожный фонд уже второй год приостановлен, и отметил, что ранее в этом году из бюджета было выделено в поддержку украинской железной дороги 4 млрд грн. По его словам, в 2026 году планируется создать более стабильный механизм финансирования железной дороги.

"Нужно понимать, что поддержка железной дороги это не только ущерб от пассажирки, но также поддержка развития и удержания инфраструктуры", - подчеркнул Кава.

Напомним, в 2024 году все поступления из государственного дорожного фонда были направлены на нужды обороны, однако дорожная отрасль продолжила финансирование.

Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Кабмин выделил 17,104 млрд грн на новую бюджетную программу "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения".

Автор:
Татьяна Бессараб