В Україні з'явиться Фонд розвитку транспорту: гроші підуть на залізницю та міський транспорт

В Україні планують розширити функціонал Дорожнього фонду, перетворивши його на Фонд розвитку транспортної інфраструктури. Новий фонд охоплюватиме фінансування не лише автомобільних доріг, але й залізниці та міського пасажирського транспорту.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заступника міністра фінансів Олександра Кави.

Наразі опрацьовуються шляхи відновлення цього фонду з урахуванням змінених потреб транспортної інфраструктури.

За словами заступника міністра, оскільки переважна більшість доріг державного значення вже перебуває у належному стані, є можливість трансформувати Дорожній фонд у Фонд розвитку транспортної інфраструктури.

Кава також нагадав, через війну Дорожній фонд вже другий рік є призупиненим, та зазначив, що раніше цього року з бюджету було виділено на підтримку української залізниці 4 млрд грн. За його словами, планується у 2026 році створити більш стабільний механізм фінансування залізниці.

"Треба розуміти, що підтримка залізниці це не тільки збитки від пасажирки, але так само підтримка розвитку і утримання інфраструктури", - наголосив Кава.

Нагадаємо, у 2024 році всі надходження з державного дорожнього фонду були спрямовані на потреби оборони, однак дорожня галузь продовжила отримувати фінансування.

Так, Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури Кабмін виділив 17,104 млрд грн на нову бюджетну програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".