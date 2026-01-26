- Категория
В Украине появится новое доступное жилье: под квартиры переоборудуют пустые здания
Министерство развития общин и территорий Украины совместно с Habitat for Humanity создает социальное жилье в пустых зданиях. В рамках новой инициативы заброшенные или свободные сооружения будут реконструироваться под устойчивое и доступное жилье для украинцев.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минразвития.
Специалисты отберут пустые государственные и коммунальные здания, чтобы дать им новую жизнь. Эти объекты реконструируют под комфортные помещения для переселенцев и тех, кто больше нуждается в социальной защите.
Старт инициативы обсудили во время рабочей встречи с участием заместителя Министра развития общин и территорий Наталии Козловской и делегации Habitat for Humanity.
Что планируется в рамках проекта:
- определить, как именно использовать свободные строения для жилья;
- создать основу для инвестирования в доступное и устойчивое жилье;
- поддержать внутренне перемещенные лица и уязвимые группы населения.
План реализации проекта:
- февраль-март - отбор объектов недвижимости и полевые инспекции 60-70 зданий в трех пилотных областях: Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской.
- Также будет создана база данных с географическими координатами, совместимая с цифровой информационно-аналитической жилищной системой для ВПЛ;
- апрель-май - подготовка детальных инвестиционных предложений для 10-15 отобранных объектов.
- Параллельно будет сформирован практический набор инструментов и решений для переоборудования пустых построек в жилье.
"Мы рассматриваем пилотные проекты по социальному жилью с участием общин, международных доноров и благотворительных организаций как важные тестовые модели. Они позволяют проверить различные подходы - финансовые, управленческие, социальные - перед масштабированием на национальном уровне. Также на основе этого опыта мы готовим законопроект о социальном жилье", - подчеркнула Наталья.
Проект базируется на Законе №4080, предусматривающем дополнительные механизмы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.
Напомним, в Украине планируется ввести цифровое распределение социального жилья без очередей, которое будет осуществляться автоматизированно через единую информационно-аналитическую систему.