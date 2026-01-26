Запланована подія 2

В Украине появится новое доступное жилье: под квартиры переоборудуют пустые здания

жилье
В Украине запускают масштабный проект социального жилья / Depositphotos

Министерство развития общин и территорий Украины совместно с Habitat for Humanity создает социальное жилье в пустых зданиях. В рамках новой инициативы заброшенные или свободные сооружения будут реконструироваться под устойчивое и доступное жилье для украинцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минразвития.

Специалисты отберут пустые государственные и коммунальные здания, чтобы дать им новую жизнь. Эти объекты реконструируют под комфортные помещения для переселенцев и тех, кто больше нуждается в социальной защите.

Старт инициативы обсудили во время рабочей встречи с участием заместителя Министра развития общин и территорий Наталии Козловской и делегации Habitat for Humanity.

Что планируется в рамках проекта:

  • определить, как именно использовать свободные строения для жилья;
  • создать основу для инвестирования в доступное и устойчивое жилье;
  • поддержать внутренне перемещенные лица и уязвимые группы населения.

План реализации проекта:

  • февраль-март - отбор объектов недвижимости и полевые инспекции 60-70 зданий в трех пилотных областях: Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской.
  • Также будет создана база данных с географическими координатами, совместимая с цифровой информационно-аналитической жилищной системой для ВПЛ;
  • апрель-май - подготовка детальных инвестиционных предложений для 10-15 отобранных объектов.
  • Параллельно будет сформирован практический набор инструментов и решений для переоборудования пустых построек в жилье.

"Мы рассматриваем пилотные проекты по социальному жилью с участием общин, международных доноров и благотворительных организаций как важные тестовые модели. Они позволяют проверить различные подходы - финансовые, управленческие, социальные - перед масштабированием на национальном уровне. Также на основе этого опыта мы готовим законопроект о социальном жилье", - подчеркнула Наталья.

Проект базируется на Законе №4080, предусматривающем дополнительные механизмы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.

Напомним, в Украине планируется ввести цифровое распределение социального жилья без очередей, которое будет осуществляться автоматизированно через единую информационно-аналитическую систему.

Автор:
Татьяна Бессараб