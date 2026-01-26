В Україні з’явиться нове доступне житло: під квартири переобладнають порожні будівлі

Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Habitat for Humanity створюватиме соціальне житло у порожніх будівлях. У межах нової ініціативи занедбані або вільні споруди реконструюватимуть під стале та доступне житло для українців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Фахівці відбируть порожні державні та комунальні будівлі, щоб дати їм нове життя. Ці об'єкти реконструюють під комфортні помешкання для переселенців та тих, хто найбільше потребує соціального захисту.

Старт ініціативи обговорили під час робочої зустрічі за участі заступниці Міністра розвитку громад та територій Наталії Козловської та делегації Habitat for Humanity.

Що планують у межах проєкту:

визначити, як саме використовувати вільні будівлі для житла;

створити основу для інвестування в доступне та стале житло;

підтримати внутрішньо переміщених осіб і вразливі групи населення.

План реалізації проєкту:

лютий–березень — відбір об’єктів нерухомості та польові інспекції 60–70 будівель у трьох пілотних областях: Київській, Івано-Франківській та Полтавській.

— відбір об’єктів нерухомості та польові інспекції 60–70 будівель у трьох пілотних областях: Київській, Івано-Франківській та Полтавській. Також буде створено базу даних з географічними координатами, сумісну з цифрової інформаційно-аналітичною житловою системою для ВПО;

квітень–травень — підготовка детальних інвестиційних пропозицій для 10–15 відібраних об’єктів.

— підготовка детальних інвестиційних пропозицій для 10–15 відібраних об’єктів. Паралельно буде сформовано практичний набір інструментів і рішень для переобладнання порожніх будівель у житло.

“Ми розглядаємо пілотні проєкти щодо соціального житла за участі громад, міжнародних донорів і благодійних організацій як важливі тестові моделі. Вони дозволяють перевірити різні підходи — фінансові, управлінські, соціальні — перед масштабуванням на національному рівні. Також на основі цього досвіду ми готуємо законопроєкт про соціальне житло”, - наголосила Наталія Козловська.

Проєкт базується на Законі №4080, який передбачає додаткові механізми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити цифровий розподіл соціального житла без черг, що буде здійснюватись автоматизовано через єдину інформаційно-аналітичну систему.