Іпотека в листопаді 2025 року: банки видали кредитів на 1,5 млрд грн

Банки видали іпотечних кредитів на 1,5 млрд грн / Depositphotos

У листопаді 2025 року банки України видали 743 іпотечні кредити на загальну суму 1,5 млрд грн. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати щомісячного опитування банків щодо іпотечного кредитування, оприлюднені НБУ.

Основні результати опитування

Найбільша частка іпотечних кредитів припала на первинний ринок нерухомості. У цьому сегменті було надано 434 кредити на суму 910 млн грн. Із них 163 кредити на 319 млн грн оформлено під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.

На вторинному ринку нерухомості банки видали 309 кредитів на загальну суму 614 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка становила:

  • 8,14% річних — на первинному ринку;
  • 9,42% річних — на вторинному ринку.

Якість іпотечного портфеля залишається стабільно високою: частка непрацюючих кредитів становить лише 11%.

Регіони-лідери з іпотечного кредитування

У регіональному розрізі найбільші обсяги іпотечного кредитування у листопаді зафіксовано:

  • Київська область — 239 договорів на 521 млн грн (34% загального обсягу);
  • місто Київ — 148 договорів на 343 млн грн;
  • Львівська область — 51 договір на 109 млн грн;
  • Івано-Франківська область — 40 договорів на 75 млн грн;
  • Волинська область — 32 договори на 56 млн грн.

В опитуванні взяли участь 38 банків, на які припадає понад 95% валового іпотечного портфеля. Про видачу нових іпотечних кредитів у листопаді поінформували 14 банків.

У Нацбанку нагадали, що Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на посилення ринкових механізмів та підвищення доступності житла.

Зауважимо, у деяких містах України щомісячний платіж за іпотекою в межах державної програми “єОселя” для однокімнатної квартири вже став нижчим за вартість оренди. В інших регіонах різниця між орендою та купівлею житла суттєво скоротилася.

Автор:
Тетяна Гойденко