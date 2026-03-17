В Украине появится Стратегический Резерв для подготовки к отопительному сезону: Шмыгаль озвучил бюджет

В Украине в рамках Фонда энергетической поддержки появится Стратегический Резерв для подготовки к отопительному сезону.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль по результатам переговоров в Брюсселе.

По его словам, новый механизм позволит украинским компаниям заранее накопить необходимое энергетическое оборудование и использовать сформированные запасы для оперативных ремонтов в случае необходимости.

На сегодняшний день доступный бюджет вновь Резерва уже составляет 197 млн евро.

"Мы также согласовали с партнерами финансовые потребности Украины для подготовки к следующей зиме. Работаем, чтобы обеспечить наши потребности в полной мере. В частности, рассчитываем на 5,4 млрд евро", - подчеркнул глава Минэнерго.

В целом вклады в Фонд поддержки энергетики Украины превысили отметку в 1,87 млрд евро благодаря помощи международных доноров.

Во время визита в Брюссель украинская делегация провела ряд встреч с представителями Еврокомиссии, в частности, с Каей Каллас, Мартой Кос и Дэном Йоргенсеном.

Ключевыми темами переговоров стали возобновление и физическая защита энергетических объектов, а также снабжение критически важного оборудования для ремонтных работ.

Напомним, в течение февраля 2026 года в Фонд поддержки энергетики Украины поступило 208,8 млн. евро грантовых взносов от пяти стран-партнеров для восстановления инфраструктуры.