В Україні з’явиться Стратегічний резерв для підготовки до опалювального сезону: Шмигаль озвучив бюджет

Шмигаль у Брюсселі погодив план відновлення енергетики України / Міненерго

В Україні у межах Фонду енергетичної підтримки з’явиться Стратегічний резерв для підготовки до опалювального сезону. 

Як пише Delo.ua, про це заявив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами переговорів у Брюсселі.

За його словами, новий механізм дозволить українським компаніям заздалегідь накопичити необхідне енергетичне обладнання та використовувати сформовані запаси для оперативних ремонтів у разі потреби.

На сьогодні доступний бюджет новоствореного резерву вже становить 197 млн євро. 

"Ми також погодили з партнерами фінансові потреби України для підготовки до наступної зими. Працюємо, щоб забезпечити наші потреби повною мірою. Зокрема, розраховуємо на 5,4 млрд євро", - наголосив глава Міненерго.

Загалом внески до Фонду підтримки енергетики України перевищили позначку у 1,87 млрд євро завдяки допомозі міжнародних донорів.

Під час візиту до Брюсселя українська делегація провела низку зустрічей із представниками Єврокомісії, зокрема з Каєю Каллас, Мартою Кос та Деном Йоргенсеном. Ключовими темами переговорів стали відновлення та фізичний захист енергетичних об'єктів, а також постачання критично важливого обладнання для ремонтних робіт.

Нагадаємо, протягом лютого 2026 року до Фонду підтримки енергетики України надійшло 208,8 млн євро грантових внесків від п'яти країн-партнерів для відновлення інфраструктури.

Автор:
Тетяна Бесараб