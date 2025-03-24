В Украине появятся два специализированных админсуда: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный закон о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Внедрение специализированных админсудов

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на:

повышение эффективности и прозрачности административного судопроизводства;

устранение конфликта интересов и снижение коррупционных рисков.

Он предусматривает реорганизацию админсудов, оптимизацию их структуры и усовершенствование распределения дел для справедливого судебного процесса.

Инициатива согласуется с европейскими стандартами и принципами верховенства права.

Основная цель – создание Киевского городского окружного админсуда и Киевского апелляционного админсуда для рассмотрения определенных законом дел.

Проект предполагает создание двух отдельных судебных инстанций:

Киевский городской окружной административный суд будет действовать в качестве местного админсуда первой инстанции для рассмотрения административных дел.

будет действовать в качестве местного админсуда первой инстанции для рассмотрения административных дел. Киевский городской апелляционный административный суд будет заниматься пересмотром решений окружного суда на уровне апелляции.

Уточняется, что реализация проекта закона потребует дополнительных расходов из бюджета.

Ожидается, что проект повысит эффективность и прозрачность работы административных судов в столице, благодаря четкому разграничению юрисдикции между судами первой и апелляционной инстанций. Это будет способствовать уменьшению коррупционных рисков через соблюдение принципа независимости судей, а также приблизит судебную систему к европейским стандартам.

Предполагается, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины в течение месяца после вступления в силу закона объявит конкурс на должности судей.

Для оценки добродетели и профессиональной компетентности кандидатов будет создан и будет работать экспертный совет.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект №12368-1, который вносит изменения в законодательство по созданию и работе Киевского городского окружного административного суда и Киевского городского апелляционного административного суда. Этим решением парламент выполнил одно из просроченных обязательств перед МВФ.