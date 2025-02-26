Замість одного Вищого адмінсуду буде два: Рада виконала прострочений маяк МВФ

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12368-1 про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких інших законодавчих актів України щодо утворення та функціонування Київського міського окружного адміністративного суду та Київського міського апеляційного адміністративного суду, виконавши таким чином одне з прострочених зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це повідомив народний депутат Ярослава Железняк.

"Насправді, змінено концепцію і вирішено створити два суди: Спеціалізований окружний адміністративний суд Спеціалізований апеляційний адміністративний суд до вищих спеціалізованих судів (як суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення Спеціалізованого окружного адміністративного суду)", — пояснив нардеп.

За даний законопроєкт, який був ініційований Сергієм Власенко, проголосували 234 народних депутати.

У пояснювальній записці йдеться: "Проєкт є альтернативним до проєкту Закону України реєстр. №12368, який передбачає створення Вищого адміністративного суду, однак важливість функціонування саме двох окремих судів - Київського міського окружного адміністративного суду (перша інстанція) та Київського міського апеляційного адміністративного суду (апеляційна інстанція) — замість єдиного суду, який поєднує функції обох інстанцій".

На думку автора законопроєкту, наявність двох окремих судів сприятиме прозорості процесу та підвищить довіру громадян до правосуддя.

Які справи розглядатимуть нові суди?

Законопроєкт передбачає, що Київський міський окружний адміністративний суд визначено як окремий місцевий адміністративний суд, що розглядатиме адміністративні справи у першій інстанції, а Київський міський апеляційний адміністративний суд утворюється як суд апеляційної інстанції для перегляду рішень Київського міського окружного адміністративного суду.

Київський міський окружний адміністративний суд, зокрема, розглядатиме:

справи з оскарження актів, дій чи бездіяльності центральних органів влади, (зокрема Кабінету Міністрів України, міністерств, НБУ);

справи щодо державного регулювання у сфері медіа, реєстрації політичних партій, діяльності антикорупційних органів тощо;

адміністративні справи, пов’язані з рішеннями Антимонопольного комітету України, державного фінансування політичних партій, інші справи з місцем знаходження сторін у межах міста Києва.

Судді для нових судів будуть обрані за правилами, встановленими законом України "Про судоустрій і статус суддів". Як зазначив Железняк, Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) має оголосити конкурс на посади суддів протягом одного місяця після набрання чинності законом.

Нагадаємо, вчора, 25 лютого, Верховна Рада України проголосувала за доопрацьований законопроєкт N12328-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання благодійництва у період воєнного стану" за основу та в цілому.