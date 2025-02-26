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Вместо одного Высшего админсуда будет два: Рада выполнила просроченный маяк МВФ

здание Верховной Рады Украины, флаг Украины
Верховная Рада Украины. Фото: Википедия

Верховная Рада проголосовала за законопроект №12368-1 о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых других законодательных актов Украины относительно образования и функционирования Киевского городского окружного административного суда и Киевского городского апелляционного административного суда, выполнив таким образом одно из просроченных обязательств перед Международным.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"На самом деле изменена концепция и решено создать два суда: Специализированный окружной административный суд Специализированный апелляционный административный суд в высшие специализированные суды (как суд апелляционной инстанции пересматривает судебные решения Специализированного окружного административного суда)", — пояснил нардеп.

За данный законопроект, который был инициирован Сергеем Власенко, проголосовали 234 народных депутата .

В пояснительной записке говорится: "Проект является альтернативным проекту Закона Украины реестр. №12368, который предусматривает создание Высшего административного суда, однако важность функционирования именно двух отдельных судов - Киевского городского окружного административного суда (первая инстанция) и Киевского городского апелляционного административного суда (апелляционная инстанция) — апелляционная инстанция".

По мнению автора законопроекта, наличие двух отдельных судов будет способствовать прозрачности процесса и повысит доверие граждан к правосудию.

Какие дела будут рассматривать новые суды?

Законопроект предусматривает, что Киевский городской окружной административный суд определен как отдельный местный административный суд, который будет рассматривать административные дела первой инстанции, а Киевский городской апелляционный административный суд образуется как суд апелляционной инстанции для пересмотра решений Киевского городского окружного административного суда.

Киевский городской окружной административный суд, в частности, будет рассматривать:

  • дела по обжалованию актов, действий или бездействия центральных органов власти (в частности, Кабинета Министров Украины, министерств, НБУ);
  • дела о государственном регулировании в сфере медиа, регистрации политических партий, деятельности антикоррупционных органов;
  • административные дела, связанные с решениями Антимонопольного комитета Украины, государственного финансирования политических партий, другие дела с местонахождением сторон в пределах города Киева.

Судьи для новых судов будут избраны по правилам, установленными законом Украины "О судоустройстве и статусе судей". Как отметил Железняк, Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) должна объявить конкурс на должности судей в течение одного месяца после вступления в силу закона.

Напомним, вчера, 25 февраля, Верховная Рада Украины проголосовала за доработанный законопроект N12328-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стимулировании благотворительности в период военного положения" за основу и в целом.

Автор:
Татьяна Ковальчук