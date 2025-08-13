В Украине презентовали ИИ-помощника "Изи" для поиска грантов и возможностей для молодежи

В Украине появился новый цифровой инструмент для молодежи – искусственный интеллект “Изи”, который помогает находить гранты, стажировку, программы обмена, а также доступное жилье.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

"Изи" уже тестируется на новой цифровой платформе и скоро будет интегрирован в приложение "Дія".

Помощник работает в популярных мессенджерах, отвечает на голосовые запросы и предлагает персонализированные предложения, используя базу возможностей платформы.

"Ассистент "Изи" станет вашим личным проводником в мире возможностей - от образования и карьеры до волонтерства и международных проектов. Это канал прямой связи между молодежью и государством, который делает политику более целевой, современной и открытой. Это первый шаг для создания большой экосистемы возможностей для молодежи", - отметил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Платформа будет постоянно обновляться, чтобы расширять количество доступных для молодежи программ и сервисов.

Инициатива реализована при координационной поддержке Совета по молодежным вопросам при президенте Украины и экспертного сопровождения Министерства цифровой трансформации. Проект поддерживает швейцарско-украинская программа EGAP, внедряемая Фондом Восточная Европа. Бета-тестирование ШИ-ассистента организовала компания PipeLogic.AI.

Добавим, что более 52% обращений в "Дії" уже обрабатывает искусственный интеллект: ИИ-консультант уже закрыл 27 800 запросов без участия оператора, а ИИ-ассистент 7993 раз помог операторам сгенерировать ответы на обращение пользователей.