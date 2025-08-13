Запланована подія 2

В Україні презентували ШІ-помічника "Ізі" для пошуку грантів і можливостей для молоді

В Україні з’явився новий цифровий інструмент для молоді — штучний інтелект "Ізі", який допомагає знаходити гранти, стажування, програми обміну, а також доступне житло. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

"Ізі" уже тестується на новій цифровій платформі та незабаром буде інтегрований у застосунок "Дія".

Помічник працює у популярних месенджерах, відповідає на голосові запити та пропонує персоналізовані пропозиції, використовуючи базу можливостей платформи.

"Асистент "Ізі" стане вашим особистим провідником у світі можливостей — від освіти й кар’єри до волонтерства та міжнародних проєктів. Це канал прямого зв’язку між молоддю та державою, який робить політику більш цільовою, сучасною і відкритою. Це перший крок для створення великої екосистеми можливостей для молоді", — зазначив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Платформа постійно оновлюватиметься, щоб розширювати кількість доступних для молоді програм і сервісів.

Ініціативу реалізовано за координаційної підтримки Ради з молодіжних питань при президентові України та експертного супроводження Міністерства цифрової трансформації. Проєкт підтримує швейцарсько-українська програма EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа. Бета-тестування ШІ-асистента організувала компанія PipeLogic.AI.

Додамо, що понад 52% звернень у "Дії" вже обробляє штучний інтелект: Ші-консультант вже закрив 27 800 запитів без участі оператора, а ШІ-асистент 7 993 рази допоміг операторам згенеровати відповіді на звернення користувачів.

Автор:
Тетяна Гойденко