Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Наличный курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,99

50,76

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине применяются аварийные отключения электроэнергии: где самая сложная ситуация

отключение света
В Украине используются аварийные отключения электроэнергии. / Shutterstock

Ночная и утренняя атака врага 20 января нанесла удары не только по объектам производства электричества, но и по передающим сетям. Поэтому во многих регионах Украины вынужденно применяются аварийные ограничения потребления, в отдельных областях – достаточно жесткие.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".

Где ситуация самая сложная?

Самой сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области, в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях, а также – в Полтавской области. Продолжительность вынужденных обесточений вне графиков в этих регионах самая длинная.

Энергетики "Укрэнерго" и операторов систем распределения уже работают над восстановлением, чтобы заживить всех абонентов или, по крайней мере, существенно сократить время отключений в каждом из регионов Украины. Но, как отметили в "Укрэнерго", для этого энергосистеме нужна помощь.

Кроме того, по словам мэра Виталия Кличко, в столице без тепла остаются 4000 многоэтажек. В более 1600 жилых домов коммунальщики уже подали теплоноситель.

"Ситуация сложная, потому что большинство этих домов подключают уже второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января", - отметил Кличко.

Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть в дома киевлян тепло, воду и электричество.

Как вы можете помочь?

Если в вашем доме есть напряжение, энергетики просят соблюдать определенные правила:

  • максимально ограничит потребление — каждый не потребленный вами киловатт дает дополнительный час со светом для тех, кто находится в темноте дольше всего;
  • не ставьте на зарядку и не включайте сразу после появления света мощную технику;
  • по возможности перенесите энергоемкие процессы в ночные часы.

Напомним, сегодня враг применил баллистическое вооружение и более 300 ударных дронов. Под ударом оказались Киев и область, Днепропетровщина, Сумщина, Одесщина, Винницкая область, Запорожье и Полтавщина. Основной удар пришелся на жизненно важные объекты, обеспечивающие города теплом и водой.

Автор:
Татьяна Ковальчук