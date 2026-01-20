В Украине применяются аварийные отключения электроэнергии: где самая сложная ситуация

Ночная и утренняя атака врага 20 января нанесла удары не только по объектам производства электричества, но и по передающим сетям. Поэтому во многих регионах Украины вынужденно применяются аварийные ограничения потребления, в отдельных областях – достаточно жесткие.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".

Где ситуация самая сложная?

Самой сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области, в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях, а также – в Полтавской области. Продолжительность вынужденных обесточений вне графиков в этих регионах самая длинная.

Энергетики "Укрэнерго" и операторов систем распределения уже работают над восстановлением, чтобы заживить всех абонентов или, по крайней мере, существенно сократить время отключений в каждом из регионов Украины. Но, как отметили в "Укрэнерго", для этого энергосистеме нужна помощь.

Кроме того, по словам мэра Виталия Кличко, в столице без тепла остаются 4000 многоэтажек. В более 1600 жилых домов коммунальщики уже подали теплоноситель.

"Ситуация сложная, потому что большинство этих домов подключают уже второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января", - отметил Кличко.

Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть в дома киевлян тепло, воду и электричество.

Как вы можете помочь?

Если в вашем доме есть напряжение, энергетики просят соблюдать определенные правила:

максимально ограничит потребление — каждый не потребленный вами киловатт дает дополнительный час со светом для тех, кто находится в темноте дольше всего;

не ставьте на зарядку и не включайте сразу после появления света мощную технику;

по возможности перенесите энергоемкие процессы в ночные часы.

Напомним, сегодня враг применил баллистическое вооружение и более 300 ударных дронов. Под ударом оказались Киев и область, Днепропетровщина, Сумщина, Одесщина, Винницкая область, Запорожье и Полтавщина. Основной удар пришелся на жизненно важные объекты, обеспечивающие города теплом и водой.