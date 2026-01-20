Запланована подія 2

В Україні застосовуються аварійні відключення електроенергії: де ситуація найскладніша

відключення світла
В Україні застосовуються аварійні відключення електроенергії. / Shutterstock

Нічна та ранкова атака ворога 20 січня завдала ударів не лише по об’єктах виробництва електрики, а й по мережах, що її передають. Через це у багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання, в окремих областях – досить жорсткі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Де ситуація найскладніша?

Найскладнішою залишається ситуація у Києві та на Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, а також – на Полтавщині. Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша.

Енергетики "Укренерго" та операторів систем розподілу вже працюють над відновленням, щоб заживити усіх абонентів або принаймні суттєво скоротити час відключень у кожному з регіонів України. Але, як зауважили в "Укренерго", для цього енергосистемі потрібна допомога.

Крім того, за словами мера Віталія Кличка, у столиці без тепла залишаються 4 000 багатоповерхівок. У понад 1 600 житлових будинків комунальники вже подали теплоносій.

"Ситуація складна, бо більшість цих будинків підключають уже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня", — зазначив Кличко.

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути в домівки киян тепло, воду та електрику.

Як ви можете допомогти?

Якщо у вашій оселі є напруга, енергетики просять дотримуватися певних правил:

  • максимально обмежте споживання — кожен не спожитий вами кіловат дає додаткову годину зі світлом для тих, хто перебуває в темряві найдовше; 
  • не ставте на зарядку і не вмикайте одразу після появи світла потужну техніку; 
  • за можливості перенесіть енергоємні процеси на нічні години.

Нагадаємо, сьогодні ворог застосував балістичне озброєння та понад 300 ударних дронів. Під ударом опинилися Київ і область, Дніпропетровщина, Сумщина, Одещина, Вінниччина, Запоріжжя та Полтавщина.  Основний удар припав на життєво важливі об'єкти, що забезпечують міста теплом та водою.

Автор:
Тетяна Ковальчук