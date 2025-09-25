В Украине продолжают дорожать огурцы: оптовая цена выросла на 15% за неделю

На этой неделе в украинских тепличных комбинатах снова выросли отпускные цены на огурцы. В настоящее время оптовая цена на тепличные огурцы составляет 30-50 грн/кг ($0,72-1,21/кг), что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию EastFruit.

По словам аналитиков, это связано с сокращением предложения на рынке при сохранении высокого спроса.

Участники рынка отмечают, что грунтовой огурец практически исчез из продажи, а поставки тепличной продукции значительно снизились из-за прохладной и пасмурной погоды в Украине в течение последней недели.

Несмотря на очередное удорожание, тепличные огурцы в Украине все еще реализуются в среднем на 24% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ожидается дальнейший рост цен из-за повышенного спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей, ведь компенсировать нехватку местной продукции за счет импорта пока не удается.

Напомним, на прошлой неделе украинские тепличные комбинаты декларировали цены на огурцы в пределах 25-45 грн/кг, что в среднем на 19% было дороже недели ранее.