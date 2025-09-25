Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
В Україні продовжують дорожчати огірки: оптова ціна зросла на 15% за тиждень

Freepik

На цьому тижні в українських тепличних комбінатах знову зросли відпускні ціни на огірки. Наразі оптова ціна на тепличні огірки становить 30-50 грн/кг ($0,72-1,21/кг), що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію EastFruit.

За словами аналітиків, це пов'язано зі скороченням пропозиції на ринку при збереженні високого попиту.

Учасники ринку зазначають, що грунтовий огірок практично зник із продажу, а постачання тепличної продукції значно знизилося через прохолодну та похмуру погоду в Україні протягом останнього тижня.

Незважаючи на чергове подорожчання, тепличні огірки в Україні все ще реалізуються в середньому на 24% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому очікується подальше зростання цін через підвищений попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж, адже компенсувати нестачу місцевої продукції за рахунок імпорту поки що не вдається.

Нагадаємо, минулого тижня українські тепличні комбінати декларували ціни на огірки в межах 25-45 грн/кг, що в середньому на 19% було дорожче, ніж тижнем раніше.

Автор:
Тетяна Ковальчук