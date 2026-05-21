В Украине проверят эффективность госбюджета: правительство объявило аудит министерств

Кабинет Министров Украины проведет в 2026 году обзор расходов государственного бюджета в 22 ключевых областях деятельности. Ревизия коснется 14 распорядителей бюджетных средств, а ее цель проанализировать экономическую целесообразность расходов и найти пути для их оптимизации в соответствии с требованиями Европейской Комиссии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Соответствующее распоряжение "О проведении в 2026 году обзоров расходов государственного бюджета в отдельных сферах" уже приняло правительство.

Аудит охватит стратегические направления, среди которых:

социальная защита и здравоохранение;

образование и культура;

поддержка отечественного бизнеса;

интернациональная деятельность страны.

В ходе обзоров специалисты проанализируют, насколько эффективно реализуется государственная политика в рамках конкретных бюджетных программ. Кроме оценки результативности министерства и ведомства должны подготовить предложения по сокращению и оптимизации лишних затрат.

Итоговые отчеты распорядители средств обязаны представить Кабмину до 1 декабря 2026 года. Это позволит учесть результаты проверки уже в начале нового бюджетного цикла во время составления Бюджетной декларации на 2028-2030 годы.

В целом, регулярные обзоры расходов предусмотрены Бюджетным кодексом Украины и Стратегией реформирования системы управления госфинансами на 2026-2030 годы.

Напомним, что в мае этого года Счетная палата завершила дебютный финансовый аудит НАПК . Инспекция подтвердила, что денежная отчетность Агентства за 2025 год является правдивой и точной.

Несмотря на положительный вывод, аудиторы зафиксировали единичные ошибки в ведении учета и подготовили для ведомства рекомендации по их исправлению.