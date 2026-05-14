Как тратили бюджетные средства в 2025 году: что показал аудит

Счетная палата впервые провела финансовый аудит Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и установила, что его финансовая отчетность за 2025 год в целом является достоверной. В то же время аудиторы выявили отдельные недостатки в учете и предоставили рекомендации по их устранению.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Счетной палаты.

Что показал финансовый аудит НАПК

Счетная палата утвердила отчет по результатам первого финансового аудита Национального агентства по предотвращению коррупции. Это первая проверка такого типа за всю историю деятельности учреждения. Ответственной за проведение аудита был член Счетной палаты Елизавета Пушко-Цибуляк.

В ходе проверки проанализировали финансовую отчетность агентства за 2025 год. В этот период Национальное агентство по предотвращению коррупции было ответственным исполнителем двух бюджетных программ с общим объемом финансирования 1,3 млрд грн, из которых 602,6 млн грн направили на обеспечение его хозяйственной деятельности.

Аудит показал, что финансовая и бюджетная отчетность на 31 декабря 2025 года в целом достоверно отражает финансовое состояние учреждения, его результаты деятельности и денежные потоки в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета в государственном секторе. Нарушений в части расходов на обеспечение деятельности не выявлено.

В то же время, аудиторы зафиксировали отдельные недостатки в ведении бухгалтерского учета и формировании отчетности. Большинство из них были устранены при проведении проверки. В частности, обновлен порядок внебалансового учета, отражены 54 программных продукта на сумму 13,9 млн грн, а также учтено имущество на ответственном хранении и урегулирован ряд внутренних процедур.

Отдельно отмечается, что выявлена нормативная несогласованность в порядке составления консолидированной финансовой отчетности для главных распорядителей бюджетных средств без подчиненных распорядителей.

В ходе рассмотрения отчета Елизавета Пушко-Цибуляк отметила, что Национальное агентство по предотвращению коррупции стало первым органом, который во время аудита подал уточненную финансовую отчетность, и она была принята Государственной казначейской службой.

По итогам проверки Счетная палата предоставила одну рекомендацию по упорядочению учета имущества на переданных земельных участках. Министерству финансов рекомендовано урегулировать порядок составления консолидированной финансовой отчетности для соответствующих распорядителей бюджетных средств.

Отчет и решение Счетной палаты будут направлены Верховной Раде Украины, профильному комитету, Кабинету Министров, Национальному агентству по предотвращению коррупции и Министерству финансов. Полный текст документа будет обнародован на сайте Счетной палаты.

