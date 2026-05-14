Як витрачали бюджетні кошти у 2025 році: що показав аудит

Рахункова палата вперше провела фінансовий аудит Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та встановила, що його фінансова звітність за 2025 рік загалом є достовірною. Водночас аудитори виявили окремі недоліки в обліку та надали рекомендації для їх усунення.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Рахункової палати.

Що показав фінансовий аудит НАЗК

Рахункова палата затвердила звіт за результатами першого фінансового аудиту Національного агентства з питань запобігання корупції. Це перша перевірка такого типу за всю історію діяльності установи. Відповідальною за проведення аудиту була член Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк.

Під час перевірки проаналізували фінансову звітність агентства за 2025 рік. У цей період Національне агентство з питань запобігання корупції було відповідальним виконавцем двох бюджетних програм із загальним обсягом фінансування 1,3 млрд грн, з яких 602,6 млн грн спрямували на забезпечення його господарської діяльності.

Аудит показав, що фінансова та бюджетна звітність станом на 31 грудня 2025 року загалом достовірно відображає фінансовий стан установи, її результати діяльності та грошові потоки відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі. Порушень у частині витрат на забезпечення діяльності не виявлено.

Водночас аудитори зафіксували окремі недоліки у веденні бухгалтерського обліку та формуванні звітності. Більшість із них було усунуто під час проведення перевірки. Зокрема, оновлено порядок позабалансового обліку, відображено 54 програмні продукти на суму 13,9 млн грн, а також обліковано майно на відповідальному зберіганні та врегульовано низку внутрішніх процедур.

Окремо зазначається, що виявлено нормативну неузгодженість у порядку складання консолідованої фінансової звітності для головних розпорядників бюджетних коштів без підпорядкованих розпорядників.

Під час розгляду звіту Єлизавета Пушко-Цибуляк наголосила, що Національне агентство з питань запобігання корупції стало першим органом, який під час аудиту подав уточнену фінансову звітність, і вона була прийнята Державною казначейською службою.

За підсумками перевірки Рахункова палата надала одну рекомендацію щодо впорядкування обліку майна на переданих земельних ділянках. Міністерству фінансів рекомендовано врегулювати порядок складання консолідованої фінансової звітності для відповідних розпорядників бюджетних коштів.

Звіт і рішення Рахункової палати будуть направлені до Верховної Ради України, профільного комітету, Кабінету Міністрів, Національного агентства з питань запобігання корупції та Міністерства фінансів. Повний текст документа оприлюднять на сайті Рахункової палати.

