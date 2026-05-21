В Україні перевірять ефективність держбюджету: уряд оголосив аудит міністерств

Кабінет Міністрів України проведе у 2026 році огляд витрат державного бюджету у 22 ключових сферах діяльності. Ревізія торкнеться 14 розпорядників бюджетних коштів, а її мета – проаналізувати економічну доцільність видатків та знайти шляхи для їхньої оптимізації відповідно до вимог Європейської Комісії.

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на Міністерство фінансів України.

Відповідне розпорядження “Про проведення у 2026 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах” вже ухвалив уряд.

Аудит охопить стратегічні напрями, серед яких:

  • соціальний захист та охорона здоров’я;
  • освіта й культура;
  • підтримка вітчизняного бізнесу;
  • міжнародна діяльність держави.

Під час оглядів фахівці проаналізують, наскільки ефективно реалізується державна політика в межах конкретних бюджетних програм. Окрім оцінки результативності, міністерства та відомства мають підготувати пропозиції щодо скорочення та оптимізації зайвих витрат.

Підсумкові звіти розпорядники коштів зобов'язані подати Кабміну до 1 грудня 2026 року. Це дозволить врахувати результати перевірки вже на початку нового бюджетного циклу, під час складання Бюджетної декларації на 2028-2030 роки.

Загалом регулярні огляди видатків передбачені Бюджетним кодексом України та Стратегією реформування системи управління держфінансами на 2026-2030 роки.

Нагадаємо, що у травні цього року Рахункова палата завершила дебютний фінансовий аудит НАЗК. Інспекція підтвердила, що грошова звітність Агентства за 2025 рік є правдивою та точною. 

Попри загалом позитивний висновок, аудитори зафіксували поодинокі помилки у веденні обліку та підготували для відомства рекомендації щодо їх виправлення.

Автор:
Марк Любаров