В Украине разоблачили схему незаконного завладения электроэнергией более чем на 168 млн грн

Трех должностных лиц ЧАО "НЕК "Укрэнерго" подозревают в завладении электрической энергией без ее фактической оплаты, что привело к убыткам более чем в 168 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Детали схемы

Следствием установлено, что должностные лица промышленного предприятия инициировали заключение договора поставки электрической энергии с подконтрольным поставщиком, при этом фактически не собираясь оплачивать потребленные объемы.

В то же время электропоставщик не закупал электрическую энергию в установленном порядке, а получал ее за счет небалансов, сформированных оператором системы передачи. Обязательные платежи за небалансы не производились.

Кроме того, должностное лицо ЧАО «НЕК «Укрэнерго», занимая руководящую должность и имея полномочия по администрированию расчетов на рынке электрической энергии, умышленно не приняло предусмотренные законодательством меры реагирования.

В результате, по данным следствия, безосновательно отпущено более 82 тыс. МВт·ч электрической энергии, общая стоимость которой составляет более 168 млн грн, что повлекло материальный ущерб ЧАО «НЕК «Укрэнерго» и привело к тяжелым последствиям.

Кто получил подозрение

Во время обысков по месту жительства подозреваемых изъяты черновые записи и документы, имеющие доказательное значение.

Директору коммерческого предприятия и бывшему директору электропоставщика инкриминировано присвоение средств ЧАО «НЕК «Укрэнерго».

Также ответственному должностному лицу ЧАО «НЕК «Укрэнерго» инкриминировано злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица. По данным следствия, чиновник умышленно не применил предусмотренные законодательством меры реагирования к электропоставщику.

