Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,13

EUR

49,56

+0,13

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

50,06

49,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине разоблачили схему незаконного завладения электроэнергией более чем на 168 млн грн

Разоблачена схема незаконного завладения электроэнергией более чем на 168 млн грн
Разоблачена схема незаконного завладения электроэнергией более чем на 168 млн грн

Трех должностных лиц ЧАО "НЕК "Укрэнерго" подозревают в завладении электрической энергией без ее фактической оплаты, что привело к убыткам более чем в 168 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Детали схемы

Следствием установлено, что должностные лица промышленного предприятия инициировали заключение договора поставки электрической энергии с подконтрольным поставщиком, при этом фактически не собираясь оплачивать потребленные объемы.

В то же время электропоставщик не закупал электрическую энергию в установленном порядке, а получал ее за счет небалансов, сформированных оператором системы передачи. Обязательные платежи за небалансы не производились.

Кроме того, должностное лицо ЧАО «НЕК «Укрэнерго», занимая руководящую должность и имея полномочия по администрированию расчетов на рынке электрической энергии, умышленно не приняло предусмотренные законодательством меры реагирования.

В результате, по данным следствия, безосновательно отпущено более 82 тыс. МВт·ч электрической энергии, общая стоимость которой составляет более 168 млн грн, что повлекло материальный ущерб ЧАО «НЕК «Укрэнерго» и привело к тяжелым последствиям.

Фото 2 — В Украине разоблачили схему незаконного завладения электроэнергией более чем на 168 млн грн

Кто получил подозрение

Во время обысков по месту жительства подозреваемых изъяты черновые записи и документы, имеющие доказательное значение.

Директору коммерческого предприятия и бывшему директору электропоставщика инкриминировано присвоение средств ЧАО «НЕК «Укрэнерго».

Также ответственному должностному лицу ЧАО «НЕК «Укрэнерго» инкриминировано злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица. По данным следствия, чиновник умышленно не применил предусмотренные законодательством меры реагирования к электропоставщику.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы совместно со службой безопасности ООО "Оператор ГТС Украины" разоблачили масштабную коррупционную схему: по данным следствия, более 14,5 млн грн растратили руководители профсоюзов.

Автор:
Светлана Манько