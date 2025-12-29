В Україні викрили схему незаконного заволодіння електроенергією на понад 168 млн грн

Трьох посадовців ПрАТ "НЕК "Укренерго" підозрюють у заволодінні електричною енергією без її фактичної оплати, що призвело до збитків у понад 168 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Деталі схеми

Слідством встановлено, що посадові особи промислового підприємства ініціювали укладення договору постачання електричної енергії з підконтрольним постачальником, при цьому фактично не маючи наміру оплачувати спожиті обсяги.

Водночас електропостачальник, не закуповував електричну енергію у встановленому порядку, а отримував її за рахунок небалансів, сформованих оператором системи передачі. Обов’язкові платежі за небаланси не здійснювалися.

Крім того, посадовець ПрАТ "НЕК "Укренерго", обіймаючи керівну посаду та маючи повноваження щодо адміністрування розрахунків на ринку електричної енергії, умисно не вжив передбачених законодавством заходів реагування.

У результаті, за даними слідства, безпідставно відпущено понад 82 тис. МВт·год електричної енергії, загальна вартість якої становить понад 168 млн грн, що спричинило матеріальну шкоду ПрАТ "НЕК "Укренерго" та призвело до тяжких наслідків.

Хто отримав підозру

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено чорнові записи та документи, що мають доказове значення.

Директору комерційного підприємства та колишньому директору електропостачальника інкриміновано привласнення коштів ПрАТ "НЕК "Укренерго".

Також відповідальній посадовій особі ПрАТ "НЕК "Укренерго" інкриміновано зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи. За даними слідства, посадовець умисно не застосував передбачені законодавством заходи реагування до електропостачальника.

