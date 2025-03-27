В Украине разработали дистанционно управляемую систему разминирования Germina URCM-3000

Краматорский завод тяжелого станкостроения представил дистанционно управляемую машину для разминирования Germina URCM-3000. Она способна очищать до пяти гектаров в день и выдерживать подрыв противотанковой мины.

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Об этом сообщает Министерство экономики.

Первый образец проходит подопытную эксплуатацию у одного из операторов противоминной деятельности, после чего будет направлен на сертификацию.

По словам заместителя министра экономики Украины Игоря Безкаравайного, у машины высокие технические характеристики и значительная доля украинских компонентов. Она оснащена цепным механизмом, фрезой, манипулятором и многофункциональным ковшом, позволяющим быстро очищать поля, лесополосы и инженерные укрепления.

В ходе испытаний Germina уничтожила все заложенные учебно-тренировочные макеты мин, включая противотанковые ТМ62 и ПТМ4, противопехотную фугасную мину и ручные гранаты. Машина прошла 100-метровый участок в 1,5 минуты, погружаясь в грунт на пять сантиметров, что обеспечивает производительность до одного гектара в час.

Удаленное управление машиной возможно на расстоянии до одного километра. Она оснащена двигателем, шасси и гидравликой ведущих европейских и американских производителей. Germina способна выдержать взрыв до 10 кг в тротиловом эквиваленте, что делает его эффективным для гуманитарного разминирования.

Компания UDS, которая принимает участие в испытаниях, планирует получить первые пять машин в первом полугодии 2025 года для работы в Киевской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областях. Стоимость базовой комплектации составит 500 тысяч евро, что значительно дешевле иностранных аналогов. Гарантийный срок эксплуатации – три года.

Добавим, по оценкам Всемирного банка, полное разминирование территории Украины потребует около $30 млрд. В 2025 году в рамках программы гуманитарного разминирования планируется обследовать 31 тыс. кв. км.