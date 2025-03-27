В Україні розробили дистанційно керовану систему розмінування Germina URCM-3000

Краматорський завод важкого верстатобудування представив дистанційно керовану машину для розмінування Germina URCM-3000. Вона здатна очищувати до п’яти гектарів за день і витримувати підрив протитанкової міни.

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Про це повідомляє Міністерство економіки.

Перший зразок наразі проходить піддослідну експлуатацію в одного з операторів протимінної діяльності, після чого буде направлений на сертифікацію.

За словами заступника міністра економіки України Ігоря Безкаравайного, машина має високі технічні характеристики та значну частку українських компонентів. Вона оснащена ланцюговим механізмом, фрезою, маніпулятором і багатофункціональним ковшем, що дозволяє швидко очищувати поля, лісосмуги та інженерні укріплення.

Під час випробувань Germina знищила всі закладені навчально-тренувальні макети мін, включно з протитанковими ТМ62 та ПТМ4, протипіхотною фугасною міною та ручними гранатами. Машина пройшла 100-метрову ділянку за 1,5 хвилини, занурюючись в ґрунт на п’ять сантиметрів, що забезпечує продуктивність до одного гектара на годину.

Дистанційне керування машиною можливе на відстані до одного кілометра. Вона оснащена двигуном, шасі та гідравлікою провідних європейських і американських виробників. Germina здатна витримати вибух до 10 кг у тротиловому еквіваленті, що робить її ефективною для гуманітарного розмінування.

Компанія UDS, яка бере участь у випробуваннях, планує отримати перші п’ять машин у першому півріччі 2025 року для роботи на Київщині, Харківщині, Миколаївщині та Херсонщині. Вартість базової комплектації складе 500 тисяч євро, що значно дешевше за іноземні аналоги. Гарантійний термін експлуатації — три роки.

Додамо, за оцінками Світового банку, повне розмінування території України потребуватиме близько $30 млрд. У 2025 році в межах програми гуманітарного розмінування заплановано обстежити 31 тис. кв. км.